Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 28 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

28 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема, Киево-Печерского, епископа Переяславского и преподобного Ефрема Угрина, Новоторжского. В народном календаре - Ефремов день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 28 января (10 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Ефрема Сирина, которого называют учителем покаяния.

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Ефрем жил в IV веке в Месопотамии (ныне Ирак). Он был родом из семьи земледельцев, родители старались воспитать его благочестивым человеком, но у Ефрема был тяжелый характер - он часто затевал ссоры и даже сомневался в промысле Божьем, пока с ним не произошел один случай.

Как-то Ефрема несправедливо обвинили в краже овец и посадили в тюрьму, где тоже сидели ложно обвиненные люди. Молодой человек не мог понять, почему невинные ожидают суда, но как-то ночью услышал голос - тот велел ему вспомнить свои ранние прегрешения. Ефрем вспомнил и рассказал сокамерникам историю, как он выпустил из загона чужую корову и ее растерзали звери. Другие также начали вспоминать свои проступки. Далее случилось неожиданное: на суде Ефрема и всех невиновных оправдали, а нашли настоящих виновников преступлений. Молодой человек был настолько впечатлен, что вышел из тюрьмы и решил стать отшельником.

Он ушел в горы, где практически все время молился и истолковывал священные писания. Почти 15 лет Ефрем провел в учениках у знаменитого подвижника святого Иакова, а также долгое время жил в монастыре близ города Едэсса в Сирии. Там он стал учительствовать, а каждую свою проповедь начинал обличением своих грехов.

Преподобный Ефрем стал автором многих молитв и песнопений, которые используются в церковном богослужении. Каждый день Великого поста читают его покаянную молитву, призывающую к духовному обновлению "Господи и Владыко живота моего...".

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Преподобный Ефрем Печерский был церковным деятелем в XI-XII веках, епископом Переяслава и митрополитом Киевским.

Сам он был грек по происхождению, до того, как постричься в монахи работал казначеем и заведовал хозяйством при дворе киевского князя Изяслава I Ярославича. В 1056 году по благословению преподобного Антония Печерского Ефрем постригся в монахи в Киево-Печерском монастыре, чем вызвал гнев князя. Однако позже тот сменил гнев на милость, но Ефрем решил все-таки уехать из монастыря.

Он отправился по святым местам Греции, а в Константинополе списал Студийский устав, который ввели в Киево-Печерской обители. В 1072 году преподобного Ефрема рукоположили в епископа Переяславского. Он построил в городе первые каменные храмы. После смерти Иоанна III епископа избрали на митрополичий престол.

Ефрем Переяславский также стал известен тем, что основал больничное дела на Руси. Он разработал монастырский устав, согласно которому строили общественные бани, бесплатные больницы для бедных и путешественников, стационарные отделения для тяжелобольных. При монастырях сущетвовала целая сеть лечебных учреждений на принципах христианского милосердия, которая служила людям в течении семи веков.

Похоронен преподобный в переяславской Михайловской кафедральной церкви, со временем перенесен в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры.

Какой церковный праздник 28 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Павла Фивейского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 28 января

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время и летом:

если день ветреный - сырым будет весь год;

лес почернел - жди тепла;

яркие звезды - к морозу, тусклые - к теплу;

ясный день выдался - лето будет жарким и сухим.

В народе 28 января - праздник Ефремов день, Ефрем-ветродуй и Запечник. В народе Ефрема ассоциировали с домовым, и в этот день отмечают его "именины".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 28 января, как и в другой день, церковь не одобряет ложь, лень, злость, месть, жадность, зависть, отчаяние. Не следует отказывать в помощи, сквернословить, ругаться, осуждать.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: убивать насекомых в доме - пауков, сверчков и даже тараканов - считается дурной приметой, которая может навлечь беды и несчастья. Запрещено также обижать кошек или других домашних питомцев.

Что можно делать 28 января

В православный праздник сегодня хорошо покаяться в своих проступках и попросить прощения у тех, кому доставили неприятности. Обращаются с молитвами к святым, как к ходатаям за нас перед Господом. У святого Ефрема просят мира в семье, доме и государстве, просят вразумить мужей, склонных распускать руки, обращаются, когда одолевают злоба и гнев.

В народе в этот день принято угощать домового: в старину для него на печи оставляли кашу и молоко. Также, чтобы угодить домовому, в доме следовало навести абсолютную чистоту и все перестирать. По одной из примет, если после обеда в этот день почаще смотреться в зеркало, то можно надолго сохранить молодость и красоту.

Кто отмечает день ангела 28 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Ольга, Фёдор.

По старому стилю день ангела у Максима, Прохора, Ивана, Гавриила, Павла, Михаила, Елены.

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