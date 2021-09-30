30 сентября - 273-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 92 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день моря, Международный день переводчика, День кей-поперов, Международный день права на богохульство, Всемирная акция "Время для йоги", Международный день подкастов.

В Украине - День усыновления, День библиотек, в США - День жевательной резинки, День наичистейшего оливкового масла, День горячего сидра с пряностями, День любви к людям, в Канаде - День оранжевой футболки, День выздоровления, в Польше - День мальчика, в Армении - День святого Григория Просветителя, в Ботсване - День независимости, в Туркменистане - День работников органов национальной безопасности, в Казахстане - День работников органов юстиции, в Мексике - День Хосе Морелоса.

Памятные даты 30 сентября, годовщины и события

В 1139 году произошло землетрясение в Гяндже (ныне территория Азербайджана), погибли 230 тысяч человек.

Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиВ 1630 году был вынесен приговор первому преступнику в США - Джону Биллингтону. Он был повешен за убийство.

В 1846 году в Чарльстоне (США, штат Массачусетс) доктором Уильямом Мортоном впервые был вырван зуб с использованием анестезии - диэтилового эфира.

В 1882 году в американском городке Эпплтон (штат Висконсин) на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, передающая электричество множеству потребителей (по системе Эдисона). Динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала 12,5 кВт. Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она могла освещать его дом, фабрику и соседние строения.

В 1901 году во Франции была введена обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: история праздника и самые красивые поздравленияВ 1902 году был запатентован искусственный шелк - вискоза.

В 1906 году в Париже был дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах, наполненных горячим воздухом. На следующий день победителем стал лейтенант американской армии Фрэнк Лам, приземлившийся в английском городке Уитби (графство Йоркшир).

В 1954 году, пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "Наутилус" (США).

В 1994 году Верховный суд Канады постановил, что мужчина, обвиненный в сексуальном домогательстве, может использовать в качестве смягчающего обстоятельства факт своего опьянения.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 сентября чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови, а также их матери Софии. В народе день назвали Вселенские бабьи именины. С ним мужчины поздравляли всех женщин.

Традиционно именины праздновали три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели - веру, надежду и любовь. В молитве к Софии в этот день надо просить здоровья для больных детей, успешного зачатия ребенка и избавления от женских заболеваний.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы на 30 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

с утра пасмурно - погода в ближайшие дни будет хорошей;

сухо - зима наступит нескоро;

журавли улетают в теплые края - на Покрова ждите морозов.

Именины 30 сентября

Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла и Ивана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева