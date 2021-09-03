3 сентября - 246-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 119 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения бюстгальтера, День открытия новых дверей, День перерыва на искусство, День "Возьмите свои манеры на работу" и, конечно же, Шуфутинов день.

В США - День продовольственного банка, День сырных гренок, День ленивых мам, День "Оденьте бирюзовое", День Лиги боулинга, День небоскрёбов, в КНР - День Победы над милитаристской Японией, в Монако - День освобождения, в Канаде, Британии - День торгового флота, в Таджикистане - День гражданской авиации, в Австралии - День национального флага, на Маршалловых островах - День труда, в Молдове - День национальной армии, в Литве - День Вильнюса, в Катаре - День независимости, в Тайване - День вооружённых сил, в Тунисе - День движения за независимость, в Сан-Морино - День республики, в Индии - День поста и духовных практик "Аннада Экадаши".

Памятные даты 3 сентября, годовщины и события

В этот день в 301 году было основано Сан-Марино - старейшее на сегодня государство Европы.

В 1609 году английский мореплаватель Генри Хадсон открыл Нью-Йоркскую гавань.

Читайте такжеИменины в сентябре: как назвать ребенка, рожденного в первый месяц осениВ 1739 году был основан город Шостка, что в Сумской области.

В 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов.

В 1838 году в Киеве был открыт Институт благородных девиц.

В 1864 году в этот день взрывом была сметена стокгольмская лаборатория Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил опыты с нитроглицерином. Погибли 5 помощников и младший брат Альфреда - Эмиль. Отца от горя разбил удар. Но Альфред свои опыты не прекратил, и через три года получил патент на изготовление динамита.

В 1914 году первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан американке Мэри Фелпс Якоб.

В 1924 году был разыгран первый международный чемпионат по гандболу.

В 1950 году заездами на трассе в Монце (Италия) завершился первый чемпионат мира "Формула-1". Чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.

Читайте также2 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать3 сентября 1967 года - "День H": Швеция перешла на правостороннее движение. В этот день с 1 часа ночи до 6 утра было запрещено движение личного автотранспорта (работали экстренные службы, коммерческие перевозчики, разрешались велосипеды). В крупных городах запрет был дольше, например, в Стокгольме - с 10 утра субботы до 15 часов воскресенья. За время запрета рабочие включили правые светофоры, расчехлили новые знаки общеевропейского образца. Из-за нехватки рабочих рук к работам пришлось подключить солдат. В "День H" в 4:50 утра все транспортные средства должны были остановиться и сменить сторону дороги; продолжить движение разрешалось в 5:00. На первое время после перехода был установлен специальный режим ограничения скорости. В целом переход на правостороннее движение прошел спокойно. В первые два дня не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП - как выразилась газета "Тайм", "обошлось помятыми крыльями и задетым самомнением". Несмотря на то, что все автомобильное движение было сделано правосторонним, метро и железная дорога не перешли на новую систему и используют левостороннее движение по сей день, за исключением трамвая.

После "Дня H" большинство трамвайных линий было разобрано или заброшено. Сеть сохранилась лишь в Норрчепинге, Гетеборге и на трех пригородных линиях в Стокгольмской области. Если у Гетеборга было достаточно средств на адаптацию трамвая под правостороннее движение, то в Стокгольме смогли лишь заказать новые автобусы, поскольку на оставшихся линиях ходили двунаправленные трамваи, где двери были с обеих сторон. В 1968 году, воодушевившись примером Швеции, Исландия провела аналогичную операцию под тем же названием.

В 1973 году 3 сентября в Киеве был открыт памятник украинской поэтессе, писательнице, переводчику и культурному деятелю Лесе Украинке.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 сентября чтит память мученика Фаддея и мученицы Вассы Алонской. Оба они происходили из сирийского города Эдессы. Другие названия праздника: "Фаддеев день", "Фаддей", "Льняница", "Василиса".

Что сегодня нельзя делать

Не смотрите в карие глаза - они могут случайно сглазить. Не стоит слушать чужие советы - они будут пустыми. Собираетесь в дорогу - нужно на удачу взять с собой сушеный стебелек льна.

Приметы на 3 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

погожий день - еще месяц такая погода продержится;

много паутины - к долгому теплу;

много рябины - осень будет сырой.

Именины 3 сентября

Именины у Вассы, Фаддея, Аврамия, Павла, Александра, Рафаила, Корнилия, Игнатия и Марфы.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева