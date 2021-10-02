2 октября - 275-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 90 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день без алкоголя, Всемирный день ходьбы, День рождения электронной почты, Международный день социального педагога, Всемирный день игры, Международный день ненасилия, Всемирный день сельскохозяйственных животных, Всемирный день открытки, День цифрового скрапбукинга, Всемирный день стомированных пациентов.

В Украине - День уролога, в Молдове - День вина, в США - День имени вашей машины, в Италии - День бабушек и дедушек, в Армении - Всенародный праздник вина в Арени, в Индии - День Махатмы Ганди, в США - Межамериканский день воды, День жареных гребешков, День смотрителя, в Индонезии - День батика, в Гвинее - День независимости.

Памятные даты 2 октября, годовщины и события

В 1535 году французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреалем.

В 1836 году Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое привело к созданию его теории эволюции.

Читайте такжеИменинники 2 октября: кто отмечает именинысегодняВ 1870 году Рим стал столицей объединенной Италии.

В 1936 в США было открыто первое после отмены "сухого закона" предприятие по производству алкогольных напитков.

В 1997 году было официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

В 2000 году ученые из американской правительственной организации "Ames Laboratory" создали новый сверхтвердый материал, уступающий только алмазу.

В 2002 году в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте также2 октября: народные традиции и приметы, что нельзя делатьПравославная церковь 2 октября чтит память мучеников Трофима, Савватия и Зосимы. Они считаются покровителями пчел и пчеловодов. Поэтому со 2 по 10 октября (Савватий-пчеловод) проходит пчелиная девятина. В это время работают на пасеке, собирают мед, подготавливают улья к зимовке. Некоторые пасечники в этот день устраивали медовый праздник.

Они угощали медом родственников, друзей и соседей. Поэтому день Зосимы и Савватия, да и всю пчелиную девятину, называли Лакомый стол. В эти дни утром на голодный желудок нужно съедать по чайной ложке меда, запив теплой водой. Считалось, что это целительное средство защитит от любых недугов.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя сплетничать и обсуждать людей. Лучше заняться уборкой в доме.

Приметы на 2 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

пчелы летки плотно заделывают - скоро придет холод и выпадет много снега;

дует южный ветер - к хорошему урожаю озимых;

много желудей - к хорошему урожаю хлеба в следующем году;

теплая и туманная погода - к благоприятной осени;

гром гремит - зима будет бесснежная.

Именины 2 октября

Именины у Алексея, Гавриила, Макара, Георгия, Давида, Игоря, Константина, Трофима, Фёдора, Марии, Николая и Теофила.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева