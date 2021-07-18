18 июля - 199-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 166 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 июля Юлианского календаря.

В Украине - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, в США - День мороженого, День озера Верхнее, День икры, День страхового ботаника, в Панаме, Венесуэле, на Кубе - День детей, в Уругвае - День Конституции, в Туркменистане - Праздник сбора урожая пшеницы, в Израиле - День траура "Девятое ава", во Франции - Праздник святого Арнульфа.

Памятные даты 18 июля, годовщины и события

В ночь с 18 на 19 июля 64 года произошел один из самых страшных пожаров в истории Рима. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Множество великолепных храмов, дворцов и общественных сооружений превратилось в руины, сотни горожан погибли, повсюду царила паника. В те дни в Риме разошлись слухи, что он был подожжен по приказу императора Нерона, который задумал "расчистить" столицу для дальнейшей грандиозной перестройки. Согласно легендам, когда императору рассказали о пожаре, он выехал в сторону Рима и наблюдал за всем с безопасного расстояния. При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. Пожар бушевал пять дней. Как результат - полностью выгорели четыре из четырнадцати районов города, а еще семь сильно пострадали. Нерон якобы открыл для оставшихся без крова людей свои дворцы, а также предпринял все необходимое, чтобы обеспечить снабжение города продовольствием и избежать голодных смертей среди выживших. Но обезумевший от горя народ потребовал расправы над виновниками несчастья. Император, недолго думая, обвинил в произошедшем недавно возникшую в городе христианскую общину, спровоцировав, таким образом, первые в Римской империи гонения христиан. Чтобы восстановить город, требовались огромные средства. Провинции империи были обложены единовременной данью, что позволило в сравнительно короткие сроки отстроить столицу заново. В память о пожаре император заложил "Золотой дворец Нерона", который, к сожалению, не был достроен. Этот комплекс до сих пор является самой большой из всех монарших резиденций, построенных в Европе, а в мире уступает лишь "Запретному городу" - резиденции китайских императоров.

В 1925 году в США официально разрешили женщинам водить авто.

В 1957 году Торговая палата США установила национальный праздник - День Хот-дога.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на июль 2021: благоприятные дни для работы в огородеВ 1968 году американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур, получив трехмиллионный кредит, зарегистрировали компанию под названием "NM Electronics". Она занималась выпуском статической оперативной памяти. Вскоре ее переименовали в "Intel" - по первым слогам термина "integrated electronics". Она сосредоточилась на выпуске микропроцессоров. В 1971 году был выпущен первый, а к началу 1980-х годов компания стала главным их производителем в мире.

18 июля считается днем рождения "Тетриса". Его в 1985 году придумал советский ученый Алексей Пажитнов, который занимался искусственным интеллектом. В 1988 году, при поддержке фирмы Bullet-Proof Software, он организовал компанию Anima Tek, которая занялась разработкой игрового программного обеспечения. В 1991 году вместе с ней переехал в США. В октябре 1996 года стал работать в "Майкрософт", откуда ушел в 2005 году. Пажитнов был удостоен наград Game Developers Choice Awards First Pigeon Award и LARA - Der Deutsche Games Award. Сейчас продолжает заниматься любимым делом в США.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 июля чтит память византийского монаха Афанасия Афонского. Афанасиев день считается праздником Луны. В этот день она отмечает свой "день рождения" и дарит людям силу.

Что сегодня нельзя делать

Ничего не начинайте и не предпринимайте. В этот день могут произойти потери и непредвиденные ситуации.

Приметы на 18 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Если месяц быстро перемещается - к богатому урожаю;

Много звезд - к ясной погоде;

Молодой месяц ярко светит - осенью будет преимущественно сухая и теплая погода;

Облачно и звезд практически не видно – к непогоде.

Именины 18 июля

Именины у Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения

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Автор: Кристина Кащавцева