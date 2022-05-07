Что можно делать 7 мая, а от каких действий лучше воздержаться - узнайте в материале УНИАН.

Святой Савва жил в III веке и был воеводой при императоре Аврелиане. По происхождению был готом, но исповедовал христианство. Когда правитель узнал об этом, заставил его отречься от Христа. Мученик не согласился, и за это его долго истязали, окуная в чан с кипящей смолой. Господь помог своему рабу вынести все страдания, а язычники, видя это, уверовали во Христа. В итоге Саву убили, утопив в реке.

В народном календаре сегодня отмечается народный праздник 7 мая - Евсеев день.

Православный праздник 7 мая - день памяти преподобной Елисаветы

Преподобная Елисавета происходила из благочестивой христианской семьи и в малых летах была отдана родителями в монастырь. Там она вела строгую подвижническую жизнь: постоянно молилась, постилась и много трудилась. Носила ветхие одежды, отчаянно боролась с плотскими привычками, а потому голодала по несколько дней.

За такие подвиги Елисавета сделали настоятельницей. Она обучала женщин избегать лукавства и злословия, бороться со своими грехами и искупать их. Также занималась благотворительностью - помогала сиротам и нищим. Была удостоена дара чудотворения и прозорливости уже при жизни.

Приметы 7 мая

появилось много комаров - будет хороший урожай овса;

дождь льет - нельзя сеять рожь, иначе будет много сорняков;

облака висят низко - может быть ветер и сильная гроза;

увидеть стаю птиц - к удаче.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя готовить блюда из пшеничной или ржаной муки. Тех, кто нарушит запрет, ожидают боли в животе. Из овсянки, наоборот, можно готовить блины или лепешки - такой ритуал принесет счастье на весь год. Также не рекомендуется пускать в дом посторонних людей - есть риск навлечь на семью разногласия и беды.

Что можно делать 7 мая

Православные верующие сегодня молятся святым об избавлении от болезней, просят у Высших сил плодородного года и хорошего урожая. Считается, что в этот день нечистая сила может навести на человека смуту и печаль, поэтому лучше стараться мыслить позитивно и при любых недомоганиях умываться святой водой, а также читать молитвы.

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