Народный праздник 7 мая имеет названия Евсеев день, Евсей – овсы отсей.

Христиане отмечают церковный праздник 7 мая в честь святого Саввы Стратилата и 70 воинов, погибших за веру. Наши предки в эту дату сеяли овес. Для крепкого здоровья сегодня стоит съесть блюдо из овса.

7 мая славяне отмечали праздник прихода лета. В этот день язычники почитали богиню лета и огня Майю Златовласку. Праздник отмечали весело, с танцами, плясками, ярмарками. Сегодняшний день считается удачным для гадания. Вечером 7 мая можно загадать желание и взять в руку небольшую жменю зерна. Затем зерна нужно пересчитать. Если их четное количество - желание сбудется.

Что нельзя делать 7 мая

Не стоит есть блюда из ржаной и пшеничной муки, иначе живот болеть будет. Не стоит вспоминать старые обиды, злорадствовать. Дарить сегодня подарки из ткани - к проблемам с деньгами. Нельзя мстить и пакостить, иначе всё вернется к вам бумерангом.

Приметы погоды 7 мая

Низкие облака над горизонтом вечером - к грозам.

Если пошел дождь, то ещё 7 дней нельзя ничего сеять и сажать.

Много комаров сегодня - к хорошему урожаю.

Если муравьи показались на земле, то морозов уже не будет.

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