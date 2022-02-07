Какой православный праздник 7 февраля важно не пропустить и что нужно делать в этот день - узнайте на УНИАН.

Григорий родился в семье благочестивых христиан, родители с детства обещали отдать мальчика на служение Богу. Сын получил хорошее образование и дал обет целомудрия. Повзрослев, он отправился в Афины, где шесть лет изучал науки и подружился с Василием Великим.

В Афинах преподавал красноречие, а затем в возрасте 30 лет вернулся домой, где принял святое Крещение. Затем ушел в обитель, где подвизался на служение Господу вместе с Василием. После долгих лет служения, проповедования христианства и обретения церковных санов, стал патриархом Константинопольским.

Читайте такжеИменины 7 февраля - у кого День ангела и какое имя выбрать для ребенкаПоследние годы жизни провел в трудах и молитве, вел отшельнический образ жизни - голодал, носил обветшалые одежды, уличал еретиков и проповедовал веру в Бога. Скончался в 389 году.

Православный праздник 7 февраля - день иконы Божией Матери "Утоли моя печали"

Икона была привезена в Москву казаками в 1640 году. Почитать ее как святую начали после того, как с помощью нее была исцелена тяжелобольная женщина. Случилось это 7 февраля 1760 года. Известно, что от иконы совершались многие чудеса, в том числе избавление городов от чумы в 1771 году. До сих пор этой иконе молятся те, кто хочет вылечиться от недуга или обрести благополучие в доме.

Приметы 7 февраля

синицы щебечут - скоро ударят морозы;

снегопад в этот день - осень наступит рано;

случайно разлить молоко 7 февраля - к добрым новостям.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь запрещает тяжело работать в этот день или переживать о чем-нибудь. Нельзя стричь ногти и волосы - накличете беду. Покидать дом без особой необходимости тоже не следует.

Что можно делать 7 февраля

Наши предки верили, что этот день идеально подходит для совершения добрых поступков и благотворительности. Существует поверье, согласно которому подарить женщине цветы сегодня - значит пожелать ей счастья в личной жизни. Люди, которые занимаются торговлей, должны 7 февраля носить в кармане кусочек сахара, чтобы выручка увеличивалась, как и поток клиентов.

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