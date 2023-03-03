3 марта православные верующие чтут память святителя Агапита и святителя Льва I Папы Римского.
Народный праздник 3 марта 2023 называется Ярилин день, Ярило с овсянкой, Лев Римский.
Церковный праздник 3 марта - день памяти святителя Агапита
Святитель Агапит родился и жил в Каппадокии в III-IV веках, в семье христиан. С молодых лет решил, что будет иноком и поступил в монастырь, а впоследствии приобрел чудотворный дар.
Во времена императора Ликиния Агапита отправили на военную службу. Когда же император начал гонения на христиан, Агапит присоединился к святым мученикам Виктору, Дорофею, Феодуле и Агриппе. Был ранен копьем, но остался жив. Как-то равноапостольный царь Константин Великий узнал, что святой Агапит исцеляет людей своими молитвами. Чтобы это проверить, он отправил к нему своего больного слугу - и тот получил исцеление. За это император хотел щедро наградить святого, но Агапит попросил взамен только освободить его от военной службы. Так святому удалось вернуться в монастырь.
После этого святителя поставили пресвитером, а позже избрали на кафедру епископа Синадского. Всю жизнь Агапит проповедовал православную веру и добродетельную жизнь. Умер мирно и спокойно.
Церковный праздник 3 марта - день памяти святителя Льва I Папы Римского
Святитель Лев родился в середине V века. Получил хорошее образование и мог бы сделать блестящую карьеру, но выбрал духовный путь - стал архидиаконом при папе Сиксте III. После смерти того Льва избрали Папой Римской Церкви.
Святой Лев стал основным защитником православия против ереси Евтихия и Диоскора. Также святителю, благодаря его посланиям к святым Константинопольским царям Феодосию II и Маркиану, удалось созвать IV Вселенский Халкидонский Собор для осуждения ереси монофизитов. Известен также факт, когда в 452 году Лев только силою своего слова удержал предводителя гуннов Аттилу, чтобы те не разорили Италию.
Святитель Лев дожил до глубокой старости: он заранее знал о своей смерти и успел к ней подготовиться. Похоронили его в Ватиканском соборе в Риме.
Приметы 3 марта
По приметам этого дня определяли, хорошо или плохо пройдет месяц или сезон. Большинство примет 2 марта связано с урожаем:
- если в этот день начинается половодье - летом будет хороший сенокос;
- день без осадков - к хорошему урожаю;
- если услышать в этот день гром - тоже будет богатый урожай;
- бледный месяц на небе - жди сильный снегопад, а если ясный - будет стужа.
Что можно делать 3 марта
В народе 3 марта прозвали праздником Овсянки. В этот день по традиции пекли пирожки из овсяной муки и овсяное печенье и булочки в форме птичек. Выпечкой угощали родных и близких и подкармливали желтую птичку овсянку - символ наступившей весны.Считалось, что чем больше будет угощений в этот день, тем больше благополучия придет в дом. Есть также примета, что 3 марта нужно надеть что-нибудь желтое - на удачу.
Что сегодня нельзя делать
Самый большой грех 3 марта - грустить, пребывать в унынии и ругаться. Согласно приметам, какое настроение в этот день - таким будет и целый год. Также 3 марта нельзя бездельничать, а вот тот, кто хорошо поработает, не будет знать забот весь год.