Что можно и что нельзя делать на православный праздник 3 марта.

3 марта православные верующие чтут память святителя Агапита и святителя Льва I Папы Римского.

Народный праздник 3 марта 2023 называется Ярилин день, Ярило с овсянкой, Лев Римский.

Церковный праздник 3 марта - день памяти святителя Агапита

Святитель Агапит родился и жил в Каппадокии в III-IV веках, в семье христиан. С молодых лет решил, что будет иноком и поступил в монастырь, а впоследствии приобрел чудотворный дар.

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Во времена императора Ликиния Агапита отправили на военную службу. Когда же император начал гонения на христиан, Агапит присоединился к святым мученикам Виктору, Дорофею, Феодуле и Агриппе. Был ранен копьем, но остался жив. Как-то равноапостольный царь Константин Великий узнал, что святой Агапит исцеляет людей своими молитвами. Чтобы это проверить, он отправил к нему своего больного слугу - и тот получил исцеление. За это император хотел щедро наградить святого, но Агапит попросил взамен только освободить его от военной службы. Так святому удалось вернуться в монастырь.

После этого святителя поставили пресвитером, а позже избрали на кафедру епископа Синадского. Всю жизнь Агапит проповедовал православную веру и добродетельную жизнь. Умер мирно и спокойно.

Церковный праздник 3 марта - день памяти святителя Льва I Папы Римского

Свя­ти­тель Лев родился в середине V века. По­лу­чил хорошее об­ра­зо­ва­ние и мог бы сделать блестящую ка­рье­ру, но выбрал духовный путь - стал ар­хи­ди­а­ко­ном при па­пе Сиксте III. После смерти того Льва из­брали Па­пой Рим­ской Церк­ви.

Свя­той Лев стал основным за­щит­ни­ком пра­во­сла­вия про­тив ере­си Ев­ти­хия и Ди­о­ско­ра. Также святителю, благодаря его по­сла­ни­я­м к свя­тым Кон­стан­ти­но­поль­ским ца­рям Фе­о­до­сию II и Мар­ки­а­ну, удалось созвать IV Все­лен­ский Хал­ки­дон­ский Со­бо­р для осуж­де­ния ере­си мо­но­фи­зи­тов. Известен также факт, когда в 452 го­ду Лев только си­лою своего сло­ва удер­жал пред­во­ди­те­ля гун­нов Ат­ти­лу, чтобы те не разорили Ита­лию.

Свя­ти­тель Лев до­жил до глу­бо­кой ста­ро­сти: он за­ра­нее знал о своей смер­ти и успел к ней подготовиться. Похоронили его в Ва­ти­кан­ском со­бо­ре в Риме.

Приметы 3 марта

По приметам этого дня определяли, хорошо или плохо пройдет месяц или сезон. Большинство примет 2 марта связано с урожаем:

если в этот день начинается половодье - летом будет хороший сенокос;

день без осадков - к хорошему урожаю;

если услышать в этот день гром - тоже будет богатый урожай;

бледный месяц на небе - жди сильный снегопад, а если ясный - будет стужа.

Что можно делать 3 марта

В народе 3 марта прозвали праздником Овсянки. В этот день по традиции пекли пирожки из овсяной муки и овсяное печенье и булочки в форме птичек. Выпечкой угощали родных и близких и подкармливали желтую птичку овсянку - символ наступившей весны.Считалось, что чем больше будет угощений в этот день, тем больше благополучия придет в дом. Есть также примета, что 3 марта нужно надеть что-нибудь желтое - на удачу.

Что сегодня нельзя делать

Самый большой грех 3 марта - грустить, пребывать в унынии и ругаться. Согласно приметам, какое настроение в этот день - таким будет и целый год. Также 3 марта нельзя бездельничать, а вот тот, кто хорошо поработает, не будет знать забот весь год.

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