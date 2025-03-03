Почему день прозвали Чистый понедельник, традиции этой даты и приметы.

Первый понедельник Великого поста, он же и первый день поста, в народе называют Чистым. Что это за дата, в чем ее духовный смысл и что делают в Чистый понедельник согласно обычаям - рассказываем ниже.

Почему прозвали день Чистый понедельник

Чистый понедельник - это народное название, которое появилось из-за особых обычаев даты. Считается, что это - в некотором роде граница между разгульной Масленицей и периодом поста, отрезок времени, когда нужно очистить свои мысли и тело.

В старину в этот день затевали большую уборку, шли в баню, старались очистить ум от греховных мыслей и не совершать дурных поступков.

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Дата Чистого понедельника плавающая и каждый год меняется, в 2025-м он приходится на 3 марта.

Как провести Чистый понедельник

В первый понедельник поста стараются следовать древним народным обычаям. Вот что нужно сделать:

убраться в доме, выбросить или раздать ненужные вещи;

поменять постельное белье;

почистить посуду;

постирать.

Сегодня, как и в Прощеное воскресенье, можно просить прощения и прощать. Верующие идут в храм, чтобы исповедаться и причаститься.

Можно ли мыться в Чистый понедельник? Можно и нужно - чтобы очистить тело и обновиться накануне поста.

Чистый понедельник - что можно есть

По церковному уставу в этот день строгий пост: полагается только сухоядение, горячие блюда не готовят. Доедать пищу, которая осталась после Масленицы, тоже нельзя, но хозяйки пекут житные коржики, которые называют "жиляники". Отсюда пошло еще одно название - Жилявый понедельник. Если говорить о том, что можно пить в Чистый понедельник, то разрешается исключительно вода. Впрочем, для беременных, болеющих, пожилых людей и маленьким детям дается послабление. Исходить нужно из того, что пост не должен ни в коем случае навредить.

Согласно приметам дня, сегодня первым переступить порог дома должен мужчина - это к удаче. Также считается, что именно в Чистый понедельник проще простого бросить курить. И именно с этой даты начинается самая настоящая весна.

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