Какой церковный праздник отмечают 18 февраля верующие по старому и новому стилю, приметы дня, у кого именины.

18 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Агапита исповедника, епископа Синадского, и святителя Льва I, папу Римского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 18 февраля (3 марта по старому стилю) - день памяти святителя Агапита исповедника, епископа Синадского, и святителя Льва I, папы Римского.

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Святитель Агапит родился и жил в III-IV веках, в Каппадокии (Малая Азия). Он был родом из христианской семьи и еще юношей поступил в монастырь. Благодаря жизни в молитвах и посте Агапит получил от Господа дар чудотворения.

Однажды императору Ликинию стало известно, что инок Агапит обладает необычайной физической силой. Правитель распорядился призвать мужчину на военную службу, и Агапит покорился. Но потом начались гонения на христиан - Агапит исповедал веру в Христа и присоединился к мученикам. Немало страданий довелось перенести ему, но он остался жив.

Когда скончался Ликиний, то новый правитель, Константин Великий, узнал, что по молитве Агапита происходят исцеления. Император отпустил инока на волю. Агапит вернулся в обитель, и вскоре его избрали на кафедру епископа Синадского. Себя он показал как мудрый правитель и умер в глубокой старости.

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Свя­ти­тель Лев родился в середине V века. Он имел хорошее об­ра­зо­ва­ние, и впереди его ждала блестящая ка­рье­ра, но Лев выбрал духовный путь - стал ар­хи­ди­а­ко­ном при па­пе Сиксте III. Когда Сикст умер, то Льва из­брали па­пой Рим­ской Церк­ви.

Лев был за­щит­ни­ком пра­во­сла­вия про­тив ере­си Ев­ти­хия и Ди­о­ско­ра, ему удалось созвать IV Все­лен­ский Хал­ки­дон­ский Со­бо­р, на котором осудили ересь мо­но­фи­зи­тов. Известен также интересный факт: в 452 го­ду Лев лишь с помощью сил своего слова удер­жал пред­во­ди­те­ля гун­нов Ат­ти­лу, чтобы те не разорили Ита­лию.

Свя­ти­тель до­жил до глу­бо­кой ста­ро­сти: он за­ра­нее знал о своей смер­ти и успел к ней подготовиться. Похоронили его в Ва­ти­кан­ском со­бо­ре в Риме.

Какой церковный праздник 18 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и Елецко-Черниговской иконы Божией Матери. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 18 февраля

В народе 18 февраля - праздник Агап, Овсянки, Овсянкин день, Ярило с овсянкой. Считалось, что именно в это время впервые после холодов начинает петь маленькая птичка - овсянка, и она "ведет за собой весну".

Большинство примет дня связаны с урожаем:

началось половодье - летом будет хороший сенокос;

день выдался погожий, без осадков - к хорошему урожаю;

слышен гром - тоже к богатому урожаю;

бледный месяц на небе - жди сильный снегопад, а если ясный - будет стужа.

Желтую птичку овсянку считают символом весны, увидеть ее случайно сегодня - добрая примета.

Что нельзя делать 18 февраля

В церковный праздник 18 февраля церковь порицает сквернословие, пустословие, сплетни, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи и обижать животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: грустить, пребывать в унынии и бездельничать. Не стоит носить одежду темного цвета - можно накликать беду.

Что можно делать 18 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святителям Агапиту Синадскому и Льву, папе Римскому, как к ходатаям за нас перед Господом. Им молятся об исцелении от различных недугов.

В народе с этого дня принято начинать готовиться к полевым работам. В старину хозяйки пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек, а затем угощали выпечкой родных и близких, а также птичку овсянку. Считается, что если в этот день надеть что-нибудь желтое - это к удаче.

Кто отмечает день ангела 18 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Агапит, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.

По старому стилю день ангела у Феодосия, Агафьи, Макара, Антона, Евгения, Василисы.

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