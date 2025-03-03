У украинцев 3 марта связано с интересными обычаями и запретами.

Сегодняшняя дата связана с несколькими народными приметами и обычаями. Мы рассказали интересные факты об этом дне - какой праздник 3 марта отмечают в Украине и в мире, и как счастливо его провести.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Также у православных начинается Великий пост. По старому календарю верующие чтят святителя Агапита Исповедника и папу римского Льва I.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств и праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились писатель Антин Могильницкий, архитектор Александр Бекетов, лидер ОУН Лев Ребет, писательница Наталена Королева, математик Алексей Погорелов, певица Аида Николайчук.

Какой сегодня праздник в мире

На международном отмечается 3 марта праздник Всемирный день дикой природы. Цель его создания - призвать людей к бережному отношению с дикими растениями и животными, не мусорить и не вмешиваться в дикую среду.

Также в мире наступают сегодня праздники Всемирный день слуха, Международный день писателя, День ирландского виски, День тенниса, День булочек с повидлом.

Из мировых знаменитостей 3 марта родились математик Георг Кантор, изобретатель Александер Белл, актрисы Джин Харлоу и Миранда Ричардсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Евтропиев день. Наши предки готовились к весне - меняли сани на телеги, прятали теплые вещи и работали в саду. Очень счастливой приметой считалось сегодня услышать или увидеть птицу овсянку. Хозяйки 3 марта готовили блюда из овсяной крупы (кашу, печенье, кисель) и раздавали всем родным.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чтобы не нарушить его запреты. В эту дату нельзя ссориться с близкими, жадничать, обижать детей и животных. Категорически запрещено одалживать деньги и оформлять кредиты, иначе залезете в долги и потеряете накопления.

Сегодня известные такие давние погодные приметы:

если на вербе набухли почки, то больше морозов не будет;

прилетели скворцы и ласточки - к потеплению;

если в течение дня погода часто меняется, то март будет переменчивым;

птицы низко летают - к разливу рек.

Погода 3 марта будет пасмурной, но теплой. В некоторых областях возможен ночной дождь.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю в День ангела 3 марта поздравляют Михаила и Марту.

По старому стилю праздник 3 марта отмечают Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

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