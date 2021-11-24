Какой православный праздник 24 ноября отмечают верующие и что нужно делать сегодня - читайте на УНИАН.

Великомученик Мина жил в III веке, служил воином при императорах Диоклетиане и Максимиане. Однажды он оставил военную службу, удалился в пустыню, много времени проводил в посте и молитве. Позже явился на языческий праздник и обвинил всех присутствующих в бесчестии. Он сказал, что ранее тоже был язычником, но пришел, чтобы открыть глаза людям на истинного Бога.

Правители убеждали его отречься от своей веры, а за отказ долго мучить. Заключили в темницу, где вскоре и убили. Останки святых мощей Мина христиане похоронили у него на родине.

Православный праздник 24 ноября - день памяти мученика Виктора

Читайте также24 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВиктор жил во II веке и был воином при правителе Антонине. Военачальник Севастьян хотел, чтобы Виктор отрекся от Христа, и угрожал ему смертью. Верующий отвечал, что страдания за Господа - благо, и он будет рад, если ему удастся их испытать. Виктора долго и страшно мучили, в конце содрали кожи и сожгли.

Некая Стефанида, видя страдания Виктора, тоже объявила себя христианкой. Ее вызвали к правителю, тот просил девушку образумиться и поклониться идолам. Отказавшись, она также стала жертвой жестоких пыток и вскоре скончалась.

Приметы 24 ноября

солнце светит, но не греет - зима будет холодной;

вороны устроили гнездо недалеко от дома - жди беды;

найти калину в лесу 24 ноября - к удаче в будущем;

сколько аистов над головой кружится - столько будет проблем.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день категорически запрещено красить губы или мыть голову - считалось, что женщина, нарушившая запрет, вскоре заболеет. Нельзя поднимать что-либо с перекрестков или дорог, не стоит начинать новые дела, если не окончены старые. Легенды гласят, что нечистая сила наказывает людей за пустые разговоры в этот день, так что, следите за тем, что говорите.

Что можно делать 24 ноября

Наши предки в этот день проводили незатейливый обряд - выбирали себе головку чеснока, чистили ее, а затем пересчитывали зубчики. Четное количество - девушка выйдет замуж в следующем году, нечетное - долго еще ей сидеть в девках.

Второй ритуал еще проще - нужно было съесть на ночь что-нибудь соленое и поставить на стол стакан с водой. Ложась спать, произнести: "Суженый-ряженый во сне приди, мне попить водицы принеси" - тогда приснится будущий жених.

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Автор: Кристина Кащавцева