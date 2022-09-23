Что можно делать 23 сентября, а какие действия считаются греховными - узнайте в материале УНИАН.

Петр и Павел происходили из Никеи и были там епископами. В то время там правил царь Лев Исаврянин, который устраивал гонения на христиан. Петр защищал православную веру и поддерживал людей в их стремлении любить Христа. За это и был умерщвлен. О жизни Павла, к сожалению, сведений не сохранилось.

В честь этих святых сегодня отмечается народный праздник 23 сентября - Петр и Павел Рябинники.

Православный праздник 23 сентября - день памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

Девушки были родными сестрами и жили в IV веке при царе Максимиане Галерии. Для того, чтобы спастись, они удалились в пустыню и много времени проводили в посте и молитвах. Император узнал об этом и потребовал их к себе.

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Увидев их красоту, пообещал несметные богатства и удачное замужество, если только они принесут жертвы и поклонятся идолам. Девушки отказались, тогда Максимиан приказал мучить их, первой убил Минодору.

Сестры, увидев тело, обрадовались тому, что Минодора первой получила мученический венец и предупредили императора, что готовы страдать за Христа и довольны этим. Максимиан замучил их тоже.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти царицы Пульхерии

Пульхерия была дочерью императора Аркадия, жила в IV веке. После смерти отца престол занял ее брат Феодосий, так дети в возрасте 8 и 11 лет стали правителями. Пульхерия была благочестива и учила тому же брата. Феодосий слушался ее: много молился, без Божьего совета дел не решал, жил в мире с соседними державами.

Пульхерия пообещала Господу, что останется девой до смерти, поэтому избегала общения с мужчинами, всех посетителей принимала публично. Когда Феодосий скончался, Пульхерия правила государством. При ней было построено множество храмов, богаделен и монастырей. Скончалась царица в 453 году.

Приметы 23 сентября

дождь сегодня - к теплым дням в сентябре;

прикрепить рябину к потолку - обрести счастье на весь год.

Наши предки считали, что на 23-й день сентября голос сердца преобладает над разумом. Слушайте сегодня свою интуицию - не обманет.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нежелательно кардинально что-то менять (работу, место жительства, сферу увлечений, личную жизнь). Лучше разобраться со старыми делами, а для новой дороги выбрать более благоприятную дату.

Как и в любой другой православный праздник, церковь сегодня запрещает сквернословить, конфликтовать, завидовать и сплетничать.

Что можно делать 23 сентября

Сегодняшний день считается "рябиновым", поэтому вы можете сходить в лес и собрать рябину или купить ее на рынке. Повесьте веточки под потолок, чтобы в доме всегда была полная чаша.

Также 23 сентября отлично подходит для семейных встреч - пригласите близких к себе в гости, чтобы наполниться энергетикой любви и силой рода.

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