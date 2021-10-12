Сегодня православные верующие чтут память нескольких святых.

Феофан Милостивый жил в сирийском городе Газы. Был очень добрым и милосердным, все деньги и силы тратил на помощь бедным и больным, сам жил в нищете. Он не жалел о том, что потерял имущество, но сильно страдал из-за болезни, которая причиняла ему боль.

Мужчина жил в пытках - тело его начало разлагаться, издавая смрад. Но Феофан не жаловался - стойко выносил мучения и за все благодарил Бога. После того, как Феофан умер, раны на теле исчезли, а останки начали излучать благоухание.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 12 октября - Феофан осенний.

Какой праздник 12 октября - день памяти преподобного Кириака

Читайте также12 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПреподобный Кириак жил в Карфагене и был отшельником. Будучи совсем юным, уже стал чтецом. Интересовался священными книгами и житием святых, часто ходил в храм. Однажды Кириак решил, что ему нужно отправиться в пустыню, найти святые места и вести подвижнический образ жизни.

Он поселился в одной из палестинских обителей, откуда направился к Евфимию Великому и там обучался под руководством Герасима Иорданского. Затем поселился в Сукийской лавре и стал пресвитером. Как только о нем начала распространяться слава, он, ища уединения, уехал в самую сокровенную пустыню - Сусаким. Там прожил долгие годы, был удостоен дара чудотворения и умер в 109 лет.

Православный праздник 12 октября - день памяти преподобного Киприана Устюжского

Киприан родился в небольшом селении близ Устюга, принял иночество и устроил монастырь близ города - по просьбе горожан. Выбрал место близ озер и в 1212 году начал строительство. Граждане активно помогали ему - приносили всё необходимое для обители, а то и сами селились в ней.

В 1276 году Киприан скончался, был похоронен в обители. До сих пор в том святом месте есть камень, который, по преданию, Киприан клал себе под голову, чтобы не предаваться сну и посвящать время молитве.

Приметы 12 октября

небо звездное 12 октября - следующий год будет урожайным;

ветер усилился - к ясной погоде;

гром 12 октября - ожидайте снежную зиму;

поздние грибы в лесу - осень будет затяжной.

Что сегодня нельзя делать

Церковь рекомендует в этот день воздержаться от траты денег - следует подражать Феофану. Если человек послушает совета и будет экономным, святой принесет ему еще больше достатка.

Как и в любой другой церковный праздник, 12 октября нельзя ссориться, сквернословить и сплетничать.

Что можно делать 12 октября

Наши предки в этот день отправлялись на охоту, чтобы поймать зайца. Женщины к приходу мужчин накрывали праздничные столы, за которыми собирались вместе с соседями, чтобы послушать рассказы с охоты.

В день памяти Феофана милосердного необходимо помогать тем, кто в этом нуждается - как близким, так и посторонним людям.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева