В христианстве принято отмечать именины как день памяти своего святого.

Именины – это христианская традиция, день памяти святого, чьё имя было дано человеку при крещении. Издавна в народе было принято называть детей в соответствии с церковным календарем, в котором указаны святцы, то есть дни почитания канонизированных святых. Ребенок получал имя того святого, которого чтили в день его рождения. Считалось, что таким образом новорожденный обретал своего Ангела-хранителя, который сопровождал его по жизни и оберегал от несчастий. В день именин принято обращаться с молитвой или просьбой о здравии к своему одноименному святому.

Все дни именин в январе 2021 года

1 января - Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

2 января - Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян.

3 января - Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана.

4 января - Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия.

5 января - Василий, Давид, Иван, Макар, Павел, Ян.

6 января - Ахмед, Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия.

8 января - Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария.

9 января - Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина.

10 января - Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Симон, Агата.

11 января - Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья.

12 января - Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария.

13 января - Михаил, Петр, Мелания.

14 января - Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.

Читайте такжеВыходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январе15 января - Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.

16 января - Гордей, Арина, Ирина.

17 января - Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Яков.

18 января - Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.

19 января - Иван, Ян.

20 января - Афанасий, Василий, Иван, Ян.

21 января - Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

22 января - Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

23 января - Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

24 января - Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.

25 января - Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

26 января - Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

27 января - Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

28 января - Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Алена, Елена, Илона.

29 января - Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила.

30 января - Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.

31 января - Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.

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Автор: Екатерина Пулатова