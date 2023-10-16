Календарь именин поможет выбрать идеальное имя для ноябрьского ребенка.

Именины или день ангела - это особенная дата, когда церковь чтит память святого с нашим именем. В такой день верующий может обратиться с молитвой к святому тезке. Мы рассказали, когда отмечаются именины в октябре 2023 у обладателей разных имен. А также подсказали верующим родителями как назвать ребенка в октябре, чтобы одноименный ангел-хранитель защитил малыша от бед.

Напомним, что Православная церковь Украины 1 сентября перешла на новый церковный календарь. Даты церковных праздников сместились на 13 дней назад, а вместе с ними поменялись и даты именин. Мы публикуем два календаря именин на ноябрь - по старому и по новому календарю.

Именины в ноябре: мужские и женские имена

1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.

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2 ноября: Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Матрена.

3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.

4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета.

5 ноября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

6 ноября: Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян.

7 ноября: Валерий, Матрена.

8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.

11 ноября: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

12 ноября: Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона.

13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян.

14 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана.

15 ноября: Константин.

16 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния.

17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.

18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима.

20 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.

22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена.

23 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.

24 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

25 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

26 ноября: Герман, Иван, Ян.

27 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.

28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.

Именины в ноябре 2023 по новому календарю

1 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана.

2 ноября: Константин.

3 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния.

4 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.

5 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

6 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима.

7 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

8 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.

9 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена.

10 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.

11 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

12 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

13 ноября: Герман, Иван, Ян.

14 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.

15 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

16 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

17 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.

18 ноября: Николай, Платон, Роман.

19 ноября: Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

20 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна.

21 ноября: Александр.

22 ноября: Алексей, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Федор.

23 ноября: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар.

24 ноября: Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил.

25 ноября: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

26 ноября: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

27 ноября: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей.

28 ноября: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей.

29 ноября: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

30 ноября: Андрей, Иван, Ян.

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