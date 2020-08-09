Именинники 9 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот августовский день отмечаются 10 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 9 августа отмечаются 11 именин: 10 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.

Именины 9 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Герман - от латинского germanus ("братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный"); один из вариантов написания и произношения древнегерманское имени Германн (Херманн) - то есть "воин";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ( "Яхве милостив"); от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Климент - происходит от римского родового имени Clemens (то есть "гуманный", "милосердный", "мягкий");

Клим - короткая форма имени Климент, происходящего от римского родового имени Clemens ("гуманный", "милосердный", "мягкий");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Наум - происходит от древнееврейского, и означает "утешающий";

Платон - от древнегреческого имени Платон, происходит от платюс ( "широкий, широкоплечий»);

Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского саба ("старый, старец, мудрец"); короткая форма древнегреческого имени Саббатиос (то есть "суббота");

Эммануил - от древнееврейского имени Иммануэль, что означает "с нами Бог";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив»).

Именины 9 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:

Анфиса - от древнегреческого имени Антуса. Оно, в свою очередь, происходит от антос (то есть "цветок").

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