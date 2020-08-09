Именинники 9 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 9 августа отмечаются 11 именин: 10 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.
Именины 9 августа 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Герман - от латинского germanus ("братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный"); один из вариантов написания и произношения древнегерманское имени Германн (Херманн) - то есть "воин";
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ( "Яхве милостив"); от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Климент - происходит от римского родового имени Clemens (то есть "гуманный", "милосердный", "мягкий");
Клим - короткая форма имени Климент, происходящего от римского родового имени Clemens ("гуманный", "милосердный", "мягкий");
Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");
Наум - происходит от древнееврейского, и означает "утешающий";
Платон - от древнегреческого имени Платон, происходит от платюс ( "широкий, широкоплечий»);
Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского саба ("старый, старец, мудрец"); короткая форма древнегреческого имени Саббатиос (то есть "суббота");
Эммануил - от древнееврейского имени Иммануэль, что означает "с нами Бог";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив»).
Именины 9 августа 2020: женские имена
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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:
Анфиса - от древнегреческого имени Антуса. Оно, в свою очередь, происходит от антос (то есть "цветок").
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