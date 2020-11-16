В этот понедельник, согласно православному календарю, празднуются Дни ангела для 20 мужчин и 4 женщин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и делатьВ день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 16 ноября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 24 именины: 20 мужских и 4 женских.

Именины 16 ноября: мужские имена

Аифал - от древнегреческого eytales, то есть "бессмертный";

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Богдан - от древнерусского "Бог" + "данный", что означает "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом";

Василий - от древнегреческого имени Басилейос, которое имеет значение "царский, царственный";

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир"; от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель". Немецкий аналог имени Владимир - "владеющий миром";

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос- "земледелец", "обрабатывающий землю";

Егор - от древнегреческого имени Георгий - то есть "земледелец", "обрабатывающий землю";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан- "Яхве (Бог) милостив"; от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом";

Илья - от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве";

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф, что означает "Яхве отдаст";

Кузьма - от греческого имени Космас, которое имеет значение "кузнец";

Николай - от древнегреческого имени Николаос, которое в переводе означает "победитель народов";

Павел - от римского родового имени Paulus, которое имеет значение "скромный", "малый", "незначительный", "младший";

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный";

Семен - от древнееврейского имени Шимон, имеющего значение "Бог услышал";

Сергей - от римского родового имени Sergius, которое переводится как "знатный", "высокий";

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос), имеющая значение "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, то есть "Яхве (Бог) милостив".

Именины 16 ноября: женские имена

Рожденных в этот осенний день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из следующих имен:

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Евдокия - от древнегреческого имени Эудокиа, которое означает "благоволение";

Ефросинья - от древнегреческого имени Эуфросюне, которое переводится как "веселье", "радость";

Светлана - славянское имя, что в переводе означает "света". Происходит от греческого имени Фотиния - "свет".

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Автор: Алина Вишневская