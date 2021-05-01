В этот день легко будет добиваться целей и воплощать в жизнь свои мечты.

В завтрашнем гороскопе преобладают решительность, энергичность, пробивные способности и здоровый эгоизм. В этот день легко будет добиваться целей и воплощать в жизнь свои мечты.

Овен

День благоприятный для планирования, социальных и творческих контактов. Доверяйте своему чутью и не прислушивайтесь к чужому мнению.

Завтра Телец будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Встряхнитесь! Никто не развлечет вас лучше, чем вы сами.

Близнецы

Завтра от Близнецов потребуется проявить напористость. Вам придется буквально силой брать от жизни все, чего вы хотите.

Рак

Вероятны ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Постарайтесь наладить отношения с близкими, иначе совершенно не останется тех, кто захочет окружить вас заботой.

Лев

Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой.

Дева

Завтра у Девы неожиданно для нее самой могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать.

Весы

Завтра вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения и ослабление защитных сил организма. Звезды советуют весь день посвятить отдыху.

Скорпион

Завтра в делах Скорпиону может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.

Стрелец

Завтра девизом жизни Стрельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними.

Козерог

Завтра секрет успеха Козерога кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов.

Водолей

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. У многих Водолеев возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция.

Рыбы

Завтра следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий.

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Автор: Иван Бойко