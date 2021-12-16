Ежегодно к Новому году почти во всех городах страны наряжают праздничную елку. Однако больше всего открытия вечнозеленой красавицы ожидают в Киеве. Главная елка страны традиционно устанавливается в столице на Софиевской площади. Вокруг дерева открываются различные ярмарки, фотозоны, ларьки и концертные площадки.
Устанавливать елку принято не только на городской площади, но и дома. Как нарядить елку на Новый год – читайте в нашем материале.
Когда зажгут елку в Киеве
Ежегодно новогоднюю елку официально открывают 19 декабря в День святого Николая. В этом году дату события перенесли. Киевскую красавицу зажгут в субботу 18 декабря в 17:00. Все новогодние и рождественские локации будут работать до 19 января.
Елка в Киеве 2022: как выглядит
В этом году елка будет полностью искусственной, а её высота составит 31 м. В металлический каркас вставят пластиковые ветки. Украсят елку несколькими слоями разноцветных гирлянд, а также красными и золотыми шариками. На верхушке зеленой красавицы будет красоваться традиционная рождественская звезда.
Помимо елки на Софиевской площади установят самый большой вертеп в мире. Он будет посвящен рождению Иисуса в Вифлееме. Вертеп с библейскими героями поставят у основания елки.
Над деревом установят шатер из гирлянд. На площади будет много ларьков с едой и напитками, фотозон, сувенирных лавок, конкурсных площадок и много других развлечений. В отличие от прошлых годов, на Михайловской и Контрактовой площадях в этом году не будет новогодних локаций.
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