Новогодняя елка в Киеве в этом году загорится раньше, чем обычно.

Ежегодно к Новому году почти во всех городах страны наряжают праздничную елку. Однако больше всего открытия вечнозеленой красавицы ожидают в Киеве. Главная елка страны традиционно устанавливается в столице на Софиевской площади. Вокруг дерева открываются различные ярмарки, фотозоны, ларьки и концертные площадки.

Устанавливать елку принято не только на городской площади, но и дома. Как нарядить елку на Новый год – читайте в нашем материале.

Когда зажгут елку в Киеве

Ежегодно новогоднюю елку официально открывают 19 декабря в День святого Николая. В этом году дату события перенесли. Киевскую красавицу зажгут в субботу 18 декабря в 17:00. Все новогодние и рождественские локации будут работать до 19 января.

Елка в Киеве 2022: как выглядит

В этом году елка будет полностью искусственной, а её высота составит 31 м. В металлический каркас вставят пластиковые ветки. Украсят елку несколькими слоями разноцветных гирлянд, а также красными и золотыми шариками. На верхушке зеленой красавицы будет красоваться традиционная рождественская звезда.

Помимо елки на Софиевской площади установят самый большой вертеп в мире. Он будет посвящен рождению Иисуса в Вифлееме. Вертеп с библейскими героями поставят у основания елки.

Над деревом установят шатер из гирлянд. На площади будет много ларьков с едой и напитками, фотозон, сувенирных лавок, конкурсных площадок и много других развлечений. В отличие от прошлых годов, на Михайловской и Контрактовой площадях в этом году не будет новогодних локаций.

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Автор: Екатерина Пулатова