Этой обрядовой песней прославляют рождение Иисуса Христа.

Новогодне-рождественский период едва ли не самый любимый для многих в году, ведь он богат разнообразными праздниками и выходными днями.

Читайте такжеСтарый Новый год: история праздника, как принято отмечать этот деньНовый год, Рождество Христово, Праздник Меланки, Васильев день и Крещение – это самые яркие среди традиционных украинских праздников. Сопровождаются они обычно пышными и веселыми празднествами.

Одним из атрибутов новогодне-рождественского цикла являются колядки и щедривки. Это величальные обрядовые песни, которые традиционно исполняются на зимние праздники от Рождества до Крещения. В колядках, в частности, прославляют рождение Иисуса Христа, а щедривками желают добра, счастья, здоровья и достатка семьям.

Одной из самых известных таких обрядовых песен является колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю!"

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що перший вже празник - Святеє Рождество: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А другий вже празник - Святого Василя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А третій вже празник - Святі Водохрещі: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская