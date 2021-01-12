Новогодне-рождественский период едва ли не самый любимый для многих в году, ведь он богат разнообразными праздниками и выходными днями.
Читайте такжеСтарый Новый год: история праздника, как принято отмечать этот деньНовый год, Рождество Христово, Праздник Меланки, Васильев день и Крещение – это самые яркие среди традиционных украинских праздников. Сопровождаются они обычно пышными и веселыми празднествами.
Одним из атрибутов новогодне-рождественского цикла являются колядки и щедривки. Это величальные обрядовые песни, которые традиционно исполняются на зимние праздники от Рождества до Крещения. В колядках, в частности, прославляют рождение Иисуса Христа, а щедривками желают добра, счастья, здоровья и достатка семьям.
Одной из самых известных таких обрядовых песен является колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю!"
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що перший вже празник - Святеє Рождество: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А другий вже празник - Святого Василя: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А третій вже празник - Святі Водохрещі: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
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