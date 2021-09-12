Праздник учредил действующий президент Украины в 1997 году - Леонид Кучма.
Указ гласил:
Учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины в лучших традициях предыдущих поколений постановляю: Установить в Украине праздник - День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября.
Инициатива была создана в поддержку ветеранов танковых войск Украины и танкостроителей Украины.
Когда День танкиста в Украине - дата, интересные факты
В нашей стране праздник отмечают каждое второе воскресенье сентября, в 2021-м году - 12 сентября. Кроме того, существует еще один важный государственный праздник - День защитника Украины. Ранее мы рассказывали, когда его отмечают.
Читайте также12 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСогласно официальным данным, сухопутные войска в Украине, в основном, состоят из танковых и механизированных войск. Они предназначены для захвата и удержания занятых районов, рубежей и позиций. Отражают удары противника, прорывают оборону и способны разгромить вражеские войска.
Во времена СССР Харьковский завод им. Малышева был единственным в своем роде самым крупным танкостроительным учреждением. Завод был основан в 1895 г. как паровозостроительное предприятие, с начала 1900-х стал выпускать сельхозтехнику, тракторы, двигатели, а с 1927 года - танки. На заводе им. Малышева были созданы легендарные машины: Т-34 и Т-35.
К 2016-му году Киевский бронетанковый завод, завод им.Малышева, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.Морозова и Харьковский бронетанковый завод объединили и разработали такую технику: БМ "Булат", танк БМ "Оплот", танк "Ятаган", танк Т-64Б (БВ) и модернизированные танки Т-72АГ, Т-55АГМ, Т-72-120, Т-55AM.
День танкиста в Украине - поздравления в стихах, прозе и открытках
Ты танкист, а это значит,
Что пойдешь ты напролом!
Пожелать хочу удачи
И успешным быть во всем,
Духа только боевого,
Сил, здоровья и любви,
И конечно, счастья много,
Так, как хочется, живи!
Поздравляю с Днём танкиста. Желаю крепких нервов, как гусеницы. Желаю полной осмотрительности в жизни, как у башни. Желаю надёжной любви, как броня! Будь смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помни: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего! Желаю успехов и геройских поступков, венчающихся победой!
***
Поздравляю с Днём танкиста
И желаю на года
Ясных дней, зарплаты чистой
И от страха ни следа!
Своей храбростью отменной
Поражать легко врагов,
И чтоб был ты, непременно,
Счастлив, весел и здоров!
С Днём танкиста. Желаю всегда идти на прорыв, добиваться победы и верить в свои силы, желаю, как самая крепкая, прочная техника — танк, быть самым крепким, сильным человеком, отважным, мужественным, смелым мужчиной. Стремись и побеждай, люби, береги своё счастье и оставайся гордостью для близких, для города, для всей страны.
***
Поздравляю с Днём танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.
Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
И сбываются желания
Быстро, весело и точно!
Поздравляю от всей души с Днём танкиста. Желаю моральных сил и крепкого физического здоровья, удачи и высоких успехов, благополучия и отсутствия жизненных промахов. Пусть в жизни будет много побед, плодотворных дней и потрясающих вечеров отдыха.
***
Сегодня праздник очень важный
Свой день ты празднуешь, танкист.
Ты сильный, смелый и отважный,
В своем ты деле очень быстр!
Пусть в праздник этот поздравляют
Тебя родные и друзья,
Дорогу солнце освещает,
Тепло лишь дарит для тебя!
Поздравляю с днем танкиста! Желаю, чтобы мужество и отвага всегда сопутствовали, чтобы удача шла плечо к плечу. Пусть стойкость духа, любовь к отечеству и преданность были верными спутниками. Крепкого вам здоровья, легкой службы, надежных соратников, мира, благополучия и всех желанных благ! С праздником!
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