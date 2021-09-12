День танкиста в этом году отмечают 12 сентября

Праздник учредил действующий президент Украины в 1997 году - Леонид Кучма.

Указ гласил:

Учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины в лучших традициях предыдущих поколений постановляю: Установить в Украине праздник - День танкистов, который отмечать ежегодно во второе воскресенье сентября.

Инициатива была создана в поддержку ветеранов танковых войск Украины и танкостроителей Украины.

Когда День танкиста в Украине - дата, интересные факты

В нашей стране праздник отмечают каждое второе воскресенье сентября, в 2021-м году - 12 сентября. Кроме того, существует еще один важный государственный праздник - День защитника Украины. Ранее мы рассказывали, когда его отмечают.

Читайте также12 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСогласно официальным данным, сухопутные войска в Украине, в основном, состоят из танковых и механизированных войск. Они предназначены для захвата и удержания занятых районов, рубежей и позиций. Отражают удары противника, прорывают оборону и способны разгромить вражеские войска.

Во времена СССР Харьковский завод им. Малышева был единственным в своем роде самым крупным танкостроительным учреждением. Завод был основан в 1895 г. как паровозостроительное предприятие, с начала 1900-х стал выпускать сельхозтехнику, тракторы, двигатели, а с 1927 года - танки. На заводе им. Малышева были созданы легендарные машины: Т-34 и Т-35.

К 2016-му году Киевский бронетанковый завод, завод им.Малышева, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.Морозова и Харьковский бронетанковый завод объединили и разработали такую технику: БМ "Булат", танк БМ "Оплот", танк "Ятаган", танк Т-64Б (БВ) и модернизированные танки Т-72АГ, Т-55АГМ, Т-72-120, Т-55AM.

День танкиста в Украине - поздравления в стихах, прозе и открытках

Ты танкист, а это значит,

Что пойдешь ты напролом!

Пожелать хочу удачи

И успешным быть во всем,

Духа только боевого,

Сил, здоровья и любви,

И конечно, счастья много,

Так, как хочется, живи!

Поздравляю с Днём танкиста. Желаю крепких нервов, как гусеницы. Желаю полной осмотрительности в жизни, как у башни. Желаю надёжной любви, как броня! Будь смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помни: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего! Желаю успехов и геройских поступков, венчающихся победой!

***

Поздравляю с Днём танкиста

И желаю на года

Ясных дней, зарплаты чистой

И от страха ни следа!

Своей храбростью отменной

Поражать легко врагов,

И чтоб был ты, непременно,

Счастлив, весел и здоров!

С Днём танкиста. Желаю всегда идти на прорыв, добиваться победы и верить в свои силы, желаю, как самая крепкая, прочная техника — танк, быть самым крепким, сильным человеком, отважным, мужественным, смелым мужчиной. Стремись и побеждай, люби, береги своё счастье и оставайся гордостью для близких, для города, для всей страны.

***

Поздравляю с Днём танкиста!

Пусть глаза всегда сияют,

Станет больше оптимизма,

А удача удивляет.

Сила, мужество, отвага

Пусть поддерживают прочно,

И сбываются желания

Быстро, весело и точно!

Поздравляю от всей души с Днём танкиста. Желаю моральных сил и крепкого физического здоровья, удачи и высоких успехов, благополучия и отсутствия жизненных промахов. Пусть в жизни будет много побед, плодотворных дней и потрясающих вечеров отдыха.

***

Сегодня праздник очень важный

Свой день ты празднуешь, танкист.

Ты сильный, смелый и отважный,

В своем ты деле очень быстр!

Пусть в праздник этот поздравляют

Тебя родные и друзья,

Дорогу солнце освещает,

Тепло лишь дарит для тебя!

Поздравляю с днем танкиста! Желаю, чтобы мужество и отвага всегда сопутствовали, чтобы удача шла плечо к плечу. Пусть стойкость духа, любовь к отечеству и преданность были верными спутниками. Крепкого вам здоровья, легкой службы, надежных соратников, мира, благополучия и всех желанных благ! С праздником!

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Автор: Кристина Кащавцева