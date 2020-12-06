Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают важный государственный праздник – День Вооруженных сил Украины. Он был установлено постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.
Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеНа ВСУ, как известно, возлагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. Войско обеспечивает сдерживание вооруженной агрессии против Украины и отпор ей, охрану воздушного и подводного пространства государства.
Лучшие поздравления сегодня звучат в адрес украинских воинов по случаю их праздника. УНИАН собрал лучшие благодарственные слова и пожелания бойцам ВСУ, а также лучшие поздравительные открытки и картинки.
С Днем ВСУ - поздравительные стихи и открытки
***
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днём вооружённых сил!
***
Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
***
С Днем вооруженных сил
Поздравляем украинцев,
Чтоб спокоен каждый был —
Под защитою граница!
Новой техники крутой
В этот праздник пожелаем,
И пусть боевой настрой
Вас вовек не покидает!
***
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днём вооружённых сил!
***
В светлый праздник Украины,
В День Вооруженных Сил,
Все желаем от души мы,
Чтоб солдат счастливо жил!
Чтоб не знал беды и горя,
Чтоб спокойно ночью спал,
Автомат свой чтоб в патронах
Никогда не доставал!
***
В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
***
Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!
***
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
***
Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
День ВСУ: поздравления в открытках и картинках
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