Искренние поздравительные строки в адрес всех военнослужащих по случаю их праздника.

Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают важный государственный праздник – День Вооруженных сил Украины. Он был установлено постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеНа ВСУ, как известно, возлагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. Войско обеспечивает сдерживание вооруженной агрессии против Украины и отпор ей, охрану воздушного и подводного пространства государства.

Лучшие поздравления сегодня звучат в адрес украинских воинов по случаю их праздника. УНИАН собрал лучшие благодарственные слова и пожелания бойцам ВСУ, а также лучшие поздравительные открытки и картинки.

С Днем ВСУ - поздравительные стихи и открытки

***

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам —

С Днём вооружённых сил!

***

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

***

С Днем вооруженных сил

Поздравляем украинцев,

Чтоб спокоен каждый был —

Под защитою граница!

Новой техники крутой

В этот праздник пожелаем,

И пусть боевой настрой

Вас вовек не покидает!

***

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам —

С Днём вооружённых сил!

***

В светлый праздник Украины,

В День Вооруженных Сил,

Все желаем от души мы,

Чтоб солдат счастливо жил!

Чтоб не знал беды и горя,

Чтоб спокойно ночью спал,

Автомат свой чтоб в патронах

Никогда не доставал!

***

В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

***

Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

День ВСУ: поздравления в открытках и картинках

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Автор: Алина Вишневская