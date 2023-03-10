Когда в этом году наступает день весеннего равноденствия и как его провести, чтобы избавиться от плохого, а привлечь удачу и любовь.

Ежегодно в марте наступает день весеннего равноденствия - время, когда день равняется ночи, а к нам приходит астрономическая весна. Когда будет весенний Солнцеворот в этом году, а также о традициях, приметах и особых ритуалах дня - в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, когда было зимнее солнцестояние 2022 и что это за день.

Когда день весеннего равноденствия в 2023 году

Весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты - из-за разницы между календарным и астрономическим годом, и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Но в високосный год происходит корректировка, и равноденствие возвращается на исходную позицию. В зависимости от года оно может быть 20 или 21 марта.

Видео дня

В 2023 году день весеннего равноденствия наступает 20 марта, в понедельник, в 17:35 по киевскому времени. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и 12 часов - под горизонтом. Также, начиная со дня весеннего равноденствия, поменяются времена года по полушариям: в Южном наступит астрономическая осень, а в Северном - астрономическая весна, которая продолжится до дня летнего солнцестояния. Световой день с этого момент начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

День весеннего равноденствия - традиции

День весеннего равноденствия в народе называют Солнцеворот или Вербоносица. Считалось, что с этого времени начинаются обновления в природе: тает снег, набухают почки, птицы возвращаются с юга, гремит первый весенний гром. Поэтому традиционно в этот день пекли булочки или печенье в форме птиц-жаворонков. "Птичками" угощали детей, те выбегали на улицу и "запускали" их в небо: если получалось подбросить "птичку" и поймать - это добрый знак. Также в булочки перед выпечкой прятали разные мелочи - ягодку, нитку, луковицу. По тому, что кому попадется, определяли его дальнейшую судьбу. Девушки в день весеннего равноденствия пели песни-веснянки, а мужчины разжигали костры - через них прыгали сами и водили скот, чтобы не болеть.

Что нужно делать в день весеннего равноденствия

Советы на день весеннего равноденствия берут свое начало с давних времен. Итак, в этот день нужно:

сделать в доме уборку, выбросить хлам;

принести распустившуюся вербу и выместь ею из дома все старое и негативное;

легонько отхлестать вербой больного человека - чтобы выздоровел и здорового - чтобы не болел;

оставить в доме несколько веточек вербы - чтобы защитить его и домочадцев от нечистой силы, а также от горестей и печали;

помириться с тем, с кем были в ссоре;

влюбленным нужно обязательно увидеться в этот день и побыть вместе, чтобы чувства долго не угасали.

Также в этот день нужно загадывать желания, желания на любовь будут иметь особенную силу.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Есть и определенные запреты для этого дня:

нельзя злиться и ссориться;

нельзя оставлять грязь и беспорядок в доме;

нельзя откладывать деньги на черный день;

нельзя сажать вербу - можно навлечь большие неприятности.

Также в этот день не советуют ложиться спать слишком поздно, иначе бед не миновать.

День весеннего равноденствия - как привлечь любовь и удачу

Считается, что в день весеннего равноденствия граница между материальным миром и сверхчувственным очень тонка, поэтому у человека есть шанс приманить в жизнь удачу, гармонию и любовь. В первые 12 дней после равноденствия можно запрограммировать весь год. А чтобы сбылись желания, нужно:

взять белый лист бумаги, красный маркер или карандаш и красный конверт или коробочку;

написать на листе семь желаний - все могут быть любовными, но нельзя желать кому-то зла - свернуть, положить в конверт или коробочку и оставить на 12 дней;

спустя это время достать список и отпустить желания во Вселенную - прочитать вслух написанное.

После этого спрячьте записку в укромное место - загаданное сбудется в течение года.

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