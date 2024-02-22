В первом весеннем месяце в Украине отмечают несколько особых праздников - День рождения Тараса Шевченко, День украинского добровольца и Международный женский день 8 марта, вокруг которого идут споры - отменить его или оставить. Также в марте 2024 будет ряд профессиональных и международных праздников. Что будем отмечать, сколько будет рабочих дней и когда выходные - в материале ниже.
Праздники и выходные в марте 2024
Календарь праздников и памятных дат этого месяца выглядит так:
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.
- 3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
- 6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой.
- 8 марта - Международный женский день.
- 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея, День землеустроителя Украины.
- 14 марта - День украинского добровольца, Международный день числа "Пи".
- 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день сна.
- 17 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день планетариев.
- 19 марта - Международный день клиента.
- 20 марта - День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.
- 21 марта - 27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации.
- 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов.
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
- 23 марта - Всемирный метеорологический день.
- 24 марта - Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.
- 25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.
- 26 марта - День Национальной гвардии Украины.
- 27 марта - Международный день театра, День нефролога.
- 30 марта - Час Земли.
Официальные выходные дни в марте 2024 - это субботы и воскресенья. Праздник 8 марта выпадает на пятницу и в мирное время должен быть выходным днем. Но согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" во время военного положения дополнительные выходные отменяются.
Ранее мы рассказывали, у кого в Украине может быть 8 марта выходной день.
Всего в марте 31 календарный день, из них 21 рабочий день и 10 выходных.
Выходные в марте 2024: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Также напомним, что в этом месяце состоится переход на летнее время 2024 - стpелки часов переводят нa час вперед.