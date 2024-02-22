Какие будут государственные, профессиональные и международные праздники в марте, сколько выходных и как будем отдыхать на 8 марта.

В первом весеннем месяце в Украине отмечают несколько особых праздников - День рождения Тараса Шевченко, День украинского добровольца и Международный женский день 8 марта, вокруг которого идут споры - отменить его или оставить. Также в марте 2024 будет ряд профессиональных и международных праздников. Что будем отмечать, сколько будет рабочих дней и когда выходные - в материале ниже.

Праздники и выходные в марте 2024

Календарь праздников и памятных дат этого месяца выглядит так:

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой.

8 марта - Международный женский день .

. 9 марта - День рождения Тараса Шевченко , Международный день ди-джея, День землеустроителя Украины.

, Международный день ди-джея, День землеустроителя Украины. 14 марта - День украинского добровольца, Международный день числа "Пи".

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день сна.

17 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день планетариев.

19 марта - Международный день клиента.

20 марта - День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта - 27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации.

21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта - Всемирный метеорологический день.

24 марта - Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.

26 марта - День Национальной гвардии Украины.

27 марта - Международный день театра, День нефролога.

30 марта - Час Земли.

Официальные выходные дни в марте 2024 - это субботы и воскресенья. Праздник 8 марта выпадает на пятницу и в мирное время должен быть выходным днем. Но согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" во время военного положения дополнительные выходные отменяются.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, у кого в Украине может быть 8 марта выходной день.

Всего в марте 31 календарный день, из них 21 рабочий день и 10 выходных.

Выходные в марте 2024: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.

Также напомним, что в этом месяце состоится переход на летнее время 2024 - стpелки часов переводят нa час вперед.

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