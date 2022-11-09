Украинский язык - богатый, душевный и очень красивый. Сегодняшний праздник посвящен нашему языку.

Украинский язык - одна из главных ценностей нашей страны, наша гордость и наше сокровище. Украинский язык неоднократно запрещали и пытались искоренить, а его носители подвергались геноциду. Наш язык пережил всё это и сейчас признан одним из самых красивых языков в мире. УНИАН рассказал историю сегодняшнего праздника и собрал интересные факты про украинский язык.

День украинской письменности 2022: как появился и как отмечается

Праздник был установлен указом Президента в 1997 году на 9 ноября. Дата праздника выбрана неслучайно. Церковный праздник 9 декабря посвящен украинскому летописцу Нестору. По некоторым исследованиям, именно с его трудов начинается украинская письменность.

По традиции в этот праздник ежегодно проводится Всеукраинский радиодиктант. Диктант проводят на радио и по ТВ. Написать текст дома может любой желающий. Затем лист с диктантом нужно сфотографировать и в течение 9 ноября прислать на специальный электронный адрес. Люди, которые напишут диктант без ошибок, получат призы от организаторов.

Видео дня

День украинской письменности - прекрасный повод прочесть новую книгу на украинском языке, или разговаривать весь день исключительно на украинском.

Интересные факты про украинский язык

В современном украинском языке насчитывается более 250 тысяч слов.

Украинский язык имеет больше всего общей лексики с белорусским, польским и сербским языками. С русским языком украинский имеет лишь 62% общих слов. Также у русского и украинского языка много фонетических различий. По произношению украинский наиболее близок к чешскому и словацкому.

Первые слова на украинском были записаны на письме в 448 г н.э. византийским историком Приском Паникийском. Он записал слова "мед" и "страва".

Некоторые лингвисты причисляют украинский к самым древним из славянских языков. По некоторым версиям, украинский сформировался примерно в 9-4 тысячелетии до н.э. А русский язык произошел от церковного варианта украинского языка.

Существительные в украинском имеют целых 7 падежей - это рекорд для славянских языков. В отличие от родственных языков, у нас также есть звательный падеж.

В украинском языке выделяется три формы будущего времени у глаголов - "я піду", "я йтиму" и "я буду йти".

В украинском языке почти любое существительное имеет уменьшительно-ласкательную форму (например, "вороги" - "вороженьки").

В современной норме правописания в украинском языке разрешено употреблять феминитивы к профессиям и родам занятий. Это не считается языковой ошибкой.

Самая частая первая буква в словах в украинском языке - буква "П". Меньше всего слов начинается на букву "Ф" (не считая букву "И" и мягкий знак).

Первый украинский букварь вышел во Львове в 1574 году. До наших времен сохранился лишь один образец из этой партии. Сейчас он хранится в библиотеке Гарварда.

Украинский язык богат на синонимы. У слова "горизонт" 12 синонимов, а у слова "бити" - целых 45.

В украинском языке нет очень грубых матерных слов. Маты многие украинцы заимствуют из русского.

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