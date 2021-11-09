В этот день православная церковь чтит память двух святых.

Нестор был писателем-агиографом конца XI - начала XII века и монахом Киево-Печерского монастыря. Родился в Киеве, в возрасте семнадцати лет принял монашеский постриг в Печерской обители. От святых Феодосия и Антония научился благочестивой жизни, послушанию, молитве и подвигам. Позже стал диаконом, скончался в 1114 году.

Монах Нестор Летописец был именно тем, кто написал историю Руси. Он автор "Повести временных лет". Летопись была написана на основании рассказов старожилов, информация взята из разных древних источников.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 9 ноября - Обетный день.

Православный праздник 9 ноября - день памяти мученицы Капитолины

Читайте также9 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьКапитолина родилась в Каппадокии, происходила из богатой семьи. Уверовала во Христа, раздала все свое имение бедным и стала служить Господу. Начальник Каппадокии узнал об этом, заключил Капитолину в темницу, а затем требовал отречься от веры и принести жертву языческим богам. За это ее казнили.

Убийство своей хозяйки видела рабыня Еротиида. Осознав, что только истинная вера помогла Капитолине не бояться казни ради Иисуса, рабыня также приняла христианство и бросила камень в палача. Вскоре казнили и ее.

Приметы 9 ноября

выпал снег сегодня - к холодной и снежной зиме;

вороны каркают - к ненастью;

ласточки прилетели 9 ноября - к теплому зимнему периоду;

дождь пошел - погода будет хорошей.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено конфликтовать, обижаться и сплетничать. Если нарушить запрет, то можно разгневать Нестора, которого вспоминают в эту дату. Реагировать на язвительные замечания окружающих людей не рекомендуется.

Что можно делать 9 ноября

Наши предки называли эту дату "Нестор" или "Обетный день". Это означает, что сегодня необходимо давать обещания, которые нельзя нарушать в течение года.

Богатые люди, например, обещали строить монастыри или жертвовать на благо храма. Бедные люди из народа отправлялись в паломничество или давали обет безбрачия. Молодые девушки сегодня ходили в храм и ставили свечи Пресвятой Богородице, прося защиты от бед.

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Автор: Кристина Кащавцева