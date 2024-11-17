17 ноября поздравьте с Днем студента близких учеников вузов - мы собрали красивые поздравления.

17 ноября во всем мире и в Украине отмечается День студента 2024. В этот день принято поздравлять близких студентов, а также нынешних и бывших одногруппников. Студенческие годы являются самыми насыщенными и интересными в жизни. Украинская молодежь в этом году учится во время полномасштабной войны, поэтому особенно нуждается в поддержке.

Мы собрали красивые поздравления, стихи и картинки с Днем студента, которые точно понравятся "виновникам" торжество. И, конечно, главное, чего пожелать студенту, - это скорейшей победы и возвращения мирных времен.

Поздравления с Днем студента 2024 в стихах, прозе и картинках

С Днём студента поздравляю

Видео дня

И вам с радостью желаю:

Экзаменов лёгких, отличных зачеток,

Красных дипломов, перспективной работы!

***

Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что всё вам по зубам!

И учиться на "отлично",

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

***

Быть студентом - это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На "отлично" все сдавать.

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

***

В День студента пожелаю

Все экзамены сдавать.

Хорошо всегда учиться,

Умудряться погулять!

Цели правильно поставить

И шагать упорно к ним.

Не сдаваться, не лукавить,

Дорожить умом своим!

***

Цените каждое мгновенье,

Учитесь новому всегда.

Теплом в душе вам, без сомненья,

Эти запомнятся года!

Пускай легко вам удается

Свои мечты осуществить!

Пускай удача ярче солнца

По жизни будет вам светить!

***

Век студентом ты не будешь,

Быстро время пролетит.

Так лови моменты счастья

И цени удачи миг.

В День студента пожелаю

Сессии все в срок сдавать,

Успевать на дискотеки,

Чтоб с друзьями танцевать.

Верным быть в любви и в дружбе,

Помнить, что такое честь.

И поздравить с Днем студента

Всех друзей, что рядом есть!

***

С днём студента поздравляю!

Успешных сессий пожелаю.

Легко с задачами справляться,

Своих целей добиваться.

Круг друзей непримитивный,

Настрой задорный и спортивный.

Пусть стипендия растёт,

Удача рядышком идёт.

***

Поздравляю с Днем студента! Пусть скорее закончится война и наступит мирное время. Желаю получить диплом в мирной Украине и стать ценным специалистом!

***

Поздравляю с Днем студента! Желаю успешных сессий, интересных лекций и легкого усвоения знаний! Пусть в учебе все удается, а каждый день запомнится приятными событиями.

***

С праздником тебя, студент! Желаю, чтобы учеба давалась легко, без тревог и проблем. Чтобы будущая профессия была интересной, а будни - нескучными. Полезных тебе знакомств, достижения целей и креативных идей!

***

Поздравляю с днём студента! Желаю хорошей успеваемости, отличных оценок, успешных экзаменов и замечательных преподавателей! Пускай жизнь радует тебя счастливыми моментами, интересными событиями, а рядом будут верные и классные люди!

***

С днём студента! Лёгких зачётов и экзаменов. Добрых преподавателей. Понимающих и дружных одногруппников. Интересных событий. И пусть сбудутся все цели и даже самые смелые мечты!

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