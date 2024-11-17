17 ноября во всем мире и в Украине отмечается День студента 2024. В этот день принято поздравлять близких студентов, а также нынешних и бывших одногруппников. Студенческие годы являются самыми насыщенными и интересными в жизни. Украинская молодежь в этом году учится во время полномасштабной войны, поэтому особенно нуждается в поддержке.
Мы собрали красивые поздравления, стихи и картинки с Днем студента, которые точно понравятся "виновникам" торжество. И, конечно, главное, чего пожелать студенту, - это скорейшей победы и возвращения мирных времен.
Поздравления с Днем студента 2024 в стихах, прозе и картинках
С Днём студента поздравляю
И вам с радостью желаю:
Экзаменов лёгких, отличных зачеток,
Красных дипломов, перспективной работы!
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Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что всё вам по зубам!
И учиться на "отлично",
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
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Быть студентом - это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На "отлично" все сдавать.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
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В День студента пожелаю
Все экзамены сдавать.
Хорошо всегда учиться,
Умудряться погулять!
Цели правильно поставить
И шагать упорно к ним.
Не сдаваться, не лукавить,
Дорожить умом своим!
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Цените каждое мгновенье,
Учитесь новому всегда.
Теплом в душе вам, без сомненья,
Эти запомнятся года!
Пускай легко вам удается
Свои мечты осуществить!
Пускай удача ярче солнца
По жизни будет вам светить!
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Век студентом ты не будешь,
Быстро время пролетит.
Так лови моменты счастья
И цени удачи миг.
В День студента пожелаю
Сессии все в срок сдавать,
Успевать на дискотеки,
Чтоб с друзьями танцевать.
Верным быть в любви и в дружбе,
Помнить, что такое честь.
И поздравить с Днем студента
Всех друзей, что рядом есть!
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С днём студента поздравляю!
Успешных сессий пожелаю.
Легко с задачами справляться,
Своих целей добиваться.
Круг друзей непримитивный,
Настрой задорный и спортивный.
Пусть стипендия растёт,
Удача рядышком идёт.
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Поздравляю с Днем студента! Пусть скорее закончится война и наступит мирное время. Желаю получить диплом в мирной Украине и стать ценным специалистом!
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Поздравляю с Днем студента! Желаю успешных сессий, интересных лекций и легкого усвоения знаний! Пусть в учебе все удается, а каждый день запомнится приятными событиями.
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С праздником тебя, студент! Желаю, чтобы учеба давалась легко, без тревог и проблем. Чтобы будущая профессия была интересной, а будни - нескучными. Полезных тебе знакомств, достижения целей и креативных идей!
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Поздравляю с днём студента! Желаю хорошей успеваемости, отличных оценок, успешных экзаменов и замечательных преподавателей! Пускай жизнь радует тебя счастливыми моментами, интересными событиями, а рядом будут верные и классные люди!
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С днём студента! Лёгких зачётов и экзаменов. Добрых преподавателей. Понимающих и дружных одногруппников. Интересных событий. И пусть сбудутся все цели и даже самые смелые мечты!