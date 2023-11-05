Когда отмечают День социального работника в Украине, трогательные пожелания и открытки.

День социального работника Украина отмечает ежегодно в ноябре. Официальное название этого праздника - День работника социальной сферы. В эту дату слова благодарности получают работники по социальной защите, образования и здравоохранения, культуры и бытового обслуживания и другие.

Когда в Украине отмечают День социального работника

Официально День социального работника появился в Украине больше 20 лет назад. Праздник был установлен "в поддержку инициативы работников системы органов труда и социальной политики" указом № 374/99 президента Леонида Кучмы от 13 апреля 1999 года.

У этого праздника нет фиксированной даты - ежегодно его отмечают в первое воскресенье ноября. В 2023 году День работника социальной сферы выпадает на 5 ноября.

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Кого поздравляют в День социального работника

В этот день поздравляют и благодарят тех, кто занимается вопросами социальной защиты, занятости населения, безопасности труда и трудовых отношений. Специалисты этой сферы безотлагательно помогают в различных сложных ситуациях и оказывают поддержку тем, кто нуждается в ней. К работнику социальной сферы могут обратиться люди, имеющие проблемы со здоровьем, те, кто остался один, без родных и близких, у кого проблемы с трудоустройством или в другой сложной ситуации.

В День работника социальной сферы скажите "спасибо" тем, кто в трудный момент протягивает руку помощи и порой решает казалось бы неразрешимые вопросы и проблемы.

День социального работника - поздравления

Соцработникам любимым,

Добрым, ласковым, красивым

Пожелаю не болеть

И душою не стареть.

Пусть добро всё к вам вернется,

Пусть удача улыбнется.

Силы, выдержки, любви,

Счастливы чтоб были вы!

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Поздравляю всех тех, кто выбрал смыслом своей жизни работу, связанную с непосредственной помощью людям. Пускай ваш труд всегда будет вознагражден таким же добром, какое вы дарите всем, нуждающимся в нем людям. Желаю вам счастья и гармонии, отзывчивости и терпения, безграничного понимания и искренней любви. С Днем социального работника!

***

Благородны и почетны

Ваша служба и ваш труд.

Каждый день с надеждой люди

К вам за помощью идут.

Вам желаю крепких нервов,

Бескорыстной доброты,

Бесконечного терпения,

Веры, счастья и любви!

***

В День социального работника хочу сказать душевное спасибо всем, кто занимает эту должность, за ваш труд, усердие, сострадание и доброту! Пусть ваша сердечность и душевность будет вознаграждена сторицей!

***

Вам от всей души желаем

Солнечных и ясных дней,

Чтобы делали успешно

Вы счастливее людей.

Ежедневно настроения,

Счастья, радости, тепла.

Чтоб у ваших подопечных

Жизнь прекрасная была!

***

С Днем соцработника! Пусть каждый, кто ищет Вашей помощи, получает ее в полной мере. Пусть Ваш труд дарит людям надежду и уверенность в том, что завтра станет лучше. Желаю Вам мудрости, терпения, чуткости к чужим бедам и силы духа, чтобы преодолевать любые форс-мажоры. Успехов в труде и личной жизни!

***

Соцработники - вы чудо,

Благо обществу несете,

Пусть же ценят вас и любят,

За нелегкую работу!

Пожелаю процветания,

Море счастья и любви,

Доброты и понимания,

Пусть сбываются мечты!

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Поздравляю прекраснейшего человека, который своей работой делает наш мир добрее и милосерднее, потому что не просто дарит свою помощь, но и делится частичкой своего сердца. Желаю огромнейшего благополучия и счастья. Пускай в Вашей жизни будет столько радости, сколько Вы вызываете улыбок на лицах людей, которым дарите свое тепло. С Днем социального работника!

Как поздравить с Днем социального работника открыткой

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