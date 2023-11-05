День социального работника Украина отмечает ежегодно в ноябре. Официальное название этого праздника - День работника социальной сферы. В эту дату слова благодарности получают работники по социальной защите, образования и здравоохранения, культуры и бытового обслуживания и другие.
- Когда в Украине отмечают День социального работника
- Кого поздравляют в День социального работника
- День социального работника - поздравления
- Как поздравить с Днем социального работника открыткой
Когда в Украине отмечают День социального работника
Официально День социального работника появился в Украине больше 20 лет назад. Праздник был установлен "в поддержку инициативы работников системы органов труда и социальной политики" указом № 374/99 президента Леонида Кучмы от 13 апреля 1999 года.
У этого праздника нет фиксированной даты - ежегодно его отмечают в первое воскресенье ноября. В 2023 году День работника социальной сферы выпадает на 5 ноября.
Кого поздравляют в День социального работника
В этот день поздравляют и благодарят тех, кто занимается вопросами социальной защиты, занятости населения, безопасности труда и трудовых отношений. Специалисты этой сферы безотлагательно помогают в различных сложных ситуациях и оказывают поддержку тем, кто нуждается в ней. К работнику социальной сферы могут обратиться люди, имеющие проблемы со здоровьем, те, кто остался один, без родных и близких, у кого проблемы с трудоустройством или в другой сложной ситуации.
В День работника социальной сферы скажите "спасибо" тем, кто в трудный момент протягивает руку помощи и порой решает казалось бы неразрешимые вопросы и проблемы.
День социального работника - поздравления
Соцработникам любимым,
Добрым, ласковым, красивым
Пожелаю не болеть
И душою не стареть.
Пусть добро всё к вам вернется,
Пусть удача улыбнется.
Силы, выдержки, любви,
Счастливы чтоб были вы!
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Поздравляю всех тех, кто выбрал смыслом своей жизни работу, связанную с непосредственной помощью людям. Пускай ваш труд всегда будет вознагражден таким же добром, какое вы дарите всем, нуждающимся в нем людям. Желаю вам счастья и гармонии, отзывчивости и терпения, безграничного понимания и искренней любви. С Днем социального работника!
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Благородны и почетны
Ваша служба и ваш труд.
Каждый день с надеждой люди
К вам за помощью идут.
Вам желаю крепких нервов,
Бескорыстной доброты,
Бесконечного терпения,
Веры, счастья и любви!
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В День социального работника хочу сказать душевное спасибо всем, кто занимает эту должность, за ваш труд, усердие, сострадание и доброту! Пусть ваша сердечность и душевность будет вознаграждена сторицей!
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Вам от всей души желаем
Солнечных и ясных дней,
Чтобы делали успешно
Вы счастливее людей.
Ежедневно настроения,
Счастья, радости, тепла.
Чтоб у ваших подопечных
Жизнь прекрасная была!
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С Днем соцработника! Пусть каждый, кто ищет Вашей помощи, получает ее в полной мере. Пусть Ваш труд дарит людям надежду и уверенность в том, что завтра станет лучше. Желаю Вам мудрости, терпения, чуткости к чужим бедам и силы духа, чтобы преодолевать любые форс-мажоры. Успехов в труде и личной жизни!
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Соцработники - вы чудо,
Благо обществу несете,
Пусть же ценят вас и любят,
За нелегкую работу!
Пожелаю процветания,
Море счастья и любви,
Доброты и понимания,
Пусть сбываются мечты!
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Поздравляю прекраснейшего человека, который своей работой делает наш мир добрее и милосерднее, потому что не просто дарит свою помощь, но и делится частичкой своего сердца. Желаю огромнейшего благополучия и счастья. Пускай в Вашей жизни будет столько радости, сколько Вы вызываете улыбок на лицах людей, которым дарите свое тепло. С Днем социального работника!
Как поздравить с Днем социального работника открыткой
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