День пива: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

В первую пятница августа (в этом году — 7 августа) отмечается Международный день пива.

День пива является неофициальным праздником, но от этого он не менее популярен. В этот день любители пива собираются в пабах и барах, на дачах и кухнях своих квартир, чтобы выпить в компании друзей по паре кружек любимого напитка и отдать дань уважения пивоварам и барменам.

Когда День пива

Впервые данный праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба – в 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Помимо США сегодня День пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки.

Поздравления с Днем пива в стихах

Пива день международный

С радостью ты отмечай,

И напиток благородный

По бокалу наливай.

Он подарит тебе силы.

Даст пусть бодрости заряд.

И глаза пусть с кружкой пива

Вдруг волшебно заблестят.

Смелым станет каждый вдруг.

Нам доступно все вокруг.

Пусть же пиво будет классным,

Пить его чтоб — безопасно.

***

Янтарное и темное,

С сухариком и рыбкою,

Все любят пиво пенное

И пьют его с улыбкою,

В день пива мы напомним всем,

Что пить нужно умеренно,

Живите, жизни радуйтесь,

В себе будьте уверены!

***

Я признаюсь, не тая:

Пиво я люблю, друзья!

А у пива праздник есть —

Это праздник в нашу честь!

Светлое, игристое,

Ясное и чистое;

Тёмное, хмельное —

В радость нам с тобою.

Пиво настоящее

Меряется ящиками —

Это справедливо.

С праздником, с Днём пива!

Поздравления с Днем пива: картинки и открытки

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram