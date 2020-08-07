День пива: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
День пива является неофициальным праздником, но от этого он не менее популярен. В этот день любители пива собираются в пабах и барах, на дачах и кухнях своих квартир, чтобы выпить в компании друзей по паре кружек любимого напитка и отдать дань уважения пивоварам и барменам.
Когда День пива
Впервые данный праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба – в 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Помимо США сегодня День пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки.
Поздравления с Днем пива в стихах
Пива день международный
С радостью ты отмечай,
И напиток благородный
По бокалу наливай.
Он подарит тебе силы.
Даст пусть бодрости заряд.
И глаза пусть с кружкой пива
Вдруг волшебно заблестят.
Смелым станет каждый вдруг.
Нам доступно все вокруг.
Пусть же пиво будет классным,
Пить его чтоб — безопасно.
***
Янтарное и темное,
С сухариком и рыбкою,
Все любят пиво пенное
И пьют его с улыбкою,
В день пива мы напомним всем,
Что пить нужно умеренно,
Живите, жизни радуйтесь,
В себе будьте уверены!
***
Я признаюсь, не тая:
Пиво я люблю, друзья!
А у пива праздник есть —
Это праздник в нашу честь!
Светлое, игристое,
Ясное и чистое;
Тёмное, хмельное —
В радость нам с тобою.
Пиво настоящее
Меряется ящиками —
Это справедливо.
С праздником, с Днём пива!
Поздравления с Днем пива: картинки и открытки
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