12 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

12 августа - 224-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 141 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 12 августа 2020

В этот день мир отмечает Международный день молодежи и Всемирный день слонов.

Читайте такжеЯблочный спас 2020: история праздника, чего нельзя делатьВ США - День персонального компьютера, День среднего ребенка, День виниловой пластинки, День жульена, в Таиланде - День матери, в Бразилии - День отца, в Грузии – Дидгороба, в Индии - День библиотек, в Британии - Славное двенадцатое, в Кыргызстане - День сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Памятные даты 12 августа, годовщины и события

В 1851 году американский портной Исаак Меррит Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. На ее создание он потратил всего 11 дней. Машинка имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижимную лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинах ножной привод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса, в то время как во всех других машинах применяли ручной рычаг. В 1851 году вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком он зарегистрировал фирму I.M. Singer Company, впоследствии Singer Manufacturing Company. В 1855 году на Всемирной выставке в Париже швейная машина Singer получила первый приз. В этом же году происходит открытие филиала офиса компании в Париже, что дало старт успешной продажи машин в Европе. Зингер сумел придумать, как снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов (столько стоила машинка в 1851 году) до 10 долларов, и сделать ее доступной практически для каждой семьи. Пережив годы убытков, американская корпорация Singer Corporation сегодня продолжает свою деятельность, являясь производителем космической и военной техники, а также швейных машинок, электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции.

В 1865 году во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Применил ее английский хирург Джозеф Листер из Королевского лазарета в городе Глазго, который долго пытался выяснить причину высокого уровня смертности пациентов после операций. В 1865 году он прочитал работу Луи Пастера, в которой высказывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. Хирург вдруг понял, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение - убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану. 12 августа 1865 года во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту (фенол), а впоследствии основал новый набор антисептических процедур. Нововведения Листера произвели революцию в хирургии и спасли много миллионов жизней.

В 1949 году в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке главных в стране часов, Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

В 1950 году Министерство обороны США впервые выпустило справочник о том, как надо защищаться от ядерной атаки, после чего в стране начался бум строительства убежищ.

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяцВ 1981 году началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой DOS 1.0.

В 1999 году в Украине было принято решение закрыть все вытрезвители. Эти «спецмедучреждения», плотно вошедшие в советский быт и фольклор, к медицине, по сути, не имели никакого отношения. В них хозяйничали не столько врачи, сколько милиционеры, а пациенты были фактически задержанными. В Европе и США полиция не имеет права задерживать лиц в нетрезвом состоянии, если те не совершают противоправных действий, так как это считается нарушением прав человека. Если же лицо в нетрезвом состоянии совершает какое-либо нарушения порядка, его доставляют в полицейский участок. В Канаде действует служба «Красный нос», которая доставляет выпивших людей к месту их проживания, взимая при этом плату. Если же клиент находится в стадии глубокого опьянения, его доставляют в медицинское учреждение. Подобная служба действует и в Швеции.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 августа чтит память святых апостолов от семидесяти Силуана и Силу (Силоса), а также святого Иоанна Воина. В этот день святой Сила вкладывает в травы и коренья, особенно в лопух, магические целебные свойства. У святого Иоанна Воина просили заступничества и утешения все обиженные и скорбящие, а также было принято молиться ему о возвращении украденного.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеУспенский пост: когда начинается и что нельзя естьПо народному поверью, в этот день нельзя лгать. Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров.

Приметы на 12 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ненастье и сильный ветер - ждите затяжных дождей;

- прохладная и пасмурная погода – в ближайшие дни будет сухо, осадки не предусматриваются.

12 августа именины

Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива и Ангелины.

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