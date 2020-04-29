В Украине скоро отмечают День матери – дата и традиции праздника

В этот день принято поздравлять матерей и оказывать им знаки внимания.

Ежегодно весной в Украине отмечается день матери – один из главных семейных праздников, посвященный самой родной женщине в жизни каждого человека.

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Подобные дни отмечаются во всем мире уже более 100 лет. Так, в США День матери получил официальный статус еще в 1914 году.

В независимой Украине День матери был установлен указом президента Украины в 1999 году.

Этот день – отличный повод уделить внимание матерям, выразить им теплые чувства и подчеркнуть их огромную роль в любой семье.

Когда день матери

В Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. В нынешнем году оно приходится на 10 мая.

Международный день матери сегодня отмечается более чем в 40 странах мира, хотя дата праздника в разных странах отличается. В большинстве случаев, День матери отмечают весной, в период с марта по май.

Примечательно, что День матери в России отмечают в другую пору года, в последнее воскресенье ноября. В нынешнем году оно приходится на 29 ноября.

День матери – традиции

В этот день принято поздравлять матерей и оказывать им знаки внимания. В США и странах западной Европы существует практика украшения одежды цветком красной гвоздики, если мама жива, и белой, если ее уже нет. Многие также пытаются в этот день навестить своих родителей, даже если они живут далеко.

День матери – картинки

Если возможности поздравить маму лично нет, на помощь придет интернет. Теплые слова и электронная открытка в мессенджере никогда не будут лишними.