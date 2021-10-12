День кадровика в Украине отмечается несколько раз в году.

Профессиональный праздник специалистов, которые работают в сфере поиска и адаптации персонала к работе, не является государственным. Выходные в октябре 2021 года, как и любого другого, не предполагают дополнительных дней в честь торжества.

Именно поэтому фиксированная дата не установлена - День кадровика отмечают дважды в году.

День кадровика в Украине - история праздника

Впервые торжество отметили в 2008 году по Приказу Министерства обороны Украины. Сам Приказ был издан 1 сентября 2008 года и назывался "Об установлении Дня работника кадровых органов". До этого момента праздник отмечали 27 апреля.

Читайте также12 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЛюди считали весеннюю дату более удачной и символичной, так как 27 апреля 1993 года Кабинет Министров Украины принял трудовую книжку - документ, предназначенный для учета трудовой деятельности гражданина Украины.

До сих пор День кадрового работника Украины не считается государственным и не имеет официального статуса, поэтому праздник отмечают дважды в году: 27 апреля и в первое воскресенье октября. Причем, исторически так сложилось, что осеннее торжество больше предназначено для сотрудников Вооруженных Сил Украины.

Поздравления с Днем кадрового работника - оригинальные стихотворения и красивые открытки

Спешат в отдел кадров с бумажками люди,

И каждый мечтает о маленьком чуде:

О паре отгулов, об отпуске в мае,

О том, чтобы даты все согласовали.

Любой кадровик с делом справится быстро,

Коль сможет найти там хоть капельку смысла.

В руках их находится наша карьера,

Поэтому надо любить эту сферу:

Ценить их работу, не надоедать

И в день напряженный час отдыха дать,

Дарить кофе, чай, тортик и шоколад,

Чтоб днем кадровик был добр, весел и рад.

Поздравляю с профессиональным праздником - Днем кадровика! Желаю вам здоровья, удачи и успехов в трудоустройстве наших граждан. Ваш труд нельзя переоценить, именно благодаря вам в коллективе только ответственные и профессиональные сотрудники. Пусть ваша карьера наравне со всеми идет на взлет! Желаю признания и уважения со стороны коллег, благополучия и больших возможностей. Пусть работа всегда будет в радость!

***

Сегодня праздник - День кадровика,

И я тебя с улыбкой поздравляю,

Удачи и здоровья на века

От всей души с теплом тебе желаю.

Пусть на работе будет все легко,

И ладятся любые начинанья,

Пусть солнце улыбается в окно

И согревает теплыми лучами.

Поздравляю с Днём кадровика и желаю упорства, смелости, уверенности, строгости в важных делах и лёгкости в каждом дне жизни. Пусть по работе всё получается, пусть каждое утро начинается с отличной идеи, доброй новости, большой удачи. И пусть по нарастающей всегда идёт успех, достаток и счастье!

***

Вы в центре всех событий

Кто празднует рождение,

Прибытие, убытие,

Прогулы, увольнение.

Желаем вам сюрпризов,

Желаем вам здоровья,

Чтоб все, кто с вами встретился

Вас вспоминал с любовью.

Чтоб утро начиналось

Для вас любимым делом

И все, о чем мечталось,

Осуществить хотелось.

Только вам под силу найти бесценные кадры, только вам известно, каким образом нужно решить дела, касающиеся работы — под вашим контролем жизнь всей команды. Сегодня поздравления посвящены вам, кадровики! Жизнь пусть идёт, как вы планируете, планы пусть исполняются, а настроение будет отличным!

***

Кадровик везде в почете,

Потому что на работе

Он директора помощник,

И вершитель разных дел.

В этот день вас поздравляем,

Труд ваш дружно прославляем.

Будьте вы всегда такой -

Милой, доброй, заводной.

Трудолюбивого нашего кадрового сотрудника поздравляю с Днем кадровика! Желаю в профессиональный день твой всегда быть на шаг впереди, уметь предугадать события и быть в курсе всех прогрессивных новинок и изменений в трудовом кодексе, а еще любить свою работу и коллектив, а на взаимопомощь можешь рассчитывать в любую минуту!

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Автор: Кристина Кащавцева