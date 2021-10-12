Профессиональный праздник специалистов, которые работают в сфере поиска и адаптации персонала к работе, не является государственным. Выходные в октябре 2021 года, как и любого другого, не предполагают дополнительных дней в честь торжества.
Именно поэтому фиксированная дата не установлена - День кадровика отмечают дважды в году.
День кадровика в Украине - история праздника
Впервые торжество отметили в 2008 году по Приказу Министерства обороны Украины. Сам Приказ был издан 1 сентября 2008 года и назывался "Об установлении Дня работника кадровых органов". До этого момента праздник отмечали 27 апреля.
Читайте также12 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЛюди считали весеннюю дату более удачной и символичной, так как 27 апреля 1993 года Кабинет Министров Украины принял трудовую книжку - документ, предназначенный для учета трудовой деятельности гражданина Украины.
До сих пор День кадрового работника Украины не считается государственным и не имеет официального статуса, поэтому праздник отмечают дважды в году: 27 апреля и в первое воскресенье октября. Причем, исторически так сложилось, что осеннее торжество больше предназначено для сотрудников Вооруженных Сил Украины.
Поздравления с Днем кадрового работника - оригинальные стихотворения и красивые открытки
Спешат в отдел кадров с бумажками люди,
И каждый мечтает о маленьком чуде:
О паре отгулов, об отпуске в мае,
О том, чтобы даты все согласовали.
Любой кадровик с делом справится быстро,
Коль сможет найти там хоть капельку смысла.
В руках их находится наша карьера,
Поэтому надо любить эту сферу:
Ценить их работу, не надоедать
И в день напряженный час отдыха дать,
Дарить кофе, чай, тортик и шоколад,
Чтоб днем кадровик был добр, весел и рад.
Поздравляю с профессиональным праздником - Днем кадровика! Желаю вам здоровья, удачи и успехов в трудоустройстве наших граждан. Ваш труд нельзя переоценить, именно благодаря вам в коллективе только ответственные и профессиональные сотрудники. Пусть ваша карьера наравне со всеми идет на взлет! Желаю признания и уважения со стороны коллег, благополучия и больших возможностей. Пусть работа всегда будет в радость!
***
Сегодня праздник - День кадровика,
И я тебя с улыбкой поздравляю,
Удачи и здоровья на века
От всей души с теплом тебе желаю.
Пусть на работе будет все легко,
И ладятся любые начинанья,
Пусть солнце улыбается в окно
И согревает теплыми лучами.
Поздравляю с Днём кадровика и желаю упорства, смелости, уверенности, строгости в важных делах и лёгкости в каждом дне жизни. Пусть по работе всё получается, пусть каждое утро начинается с отличной идеи, доброй новости, большой удачи. И пусть по нарастающей всегда идёт успех, достаток и счастье!
***
Вы в центре всех событий
Кто празднует рождение,
Прибытие, убытие,
Прогулы, увольнение.
Желаем вам сюрпризов,
Желаем вам здоровья,
Чтоб все, кто с вами встретился
Вас вспоминал с любовью.
Чтоб утро начиналось
Для вас любимым делом
И все, о чем мечталось,
Осуществить хотелось.
Только вам под силу найти бесценные кадры, только вам известно, каким образом нужно решить дела, касающиеся работы — под вашим контролем жизнь всей команды. Сегодня поздравления посвящены вам, кадровики! Жизнь пусть идёт, как вы планируете, планы пусть исполняются, а настроение будет отличным!
***
Кадровик везде в почете,
Потому что на работе
Он директора помощник,
И вершитель разных дел.
В этот день вас поздравляем,
Труд ваш дружно прославляем.
Будьте вы всегда такой -
Милой, доброй, заводной.
Трудолюбивого нашего кадрового сотрудника поздравляю с Днем кадровика! Желаю в профессиональный день твой всегда быть на шаг впереди, уметь предугадать события и быть в курсе всех прогрессивных новинок и изменений в трудовом кодексе, а еще любить свою работу и коллектив, а на взаимопомощь можешь рассчитывать в любую минуту!
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