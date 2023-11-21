В День десантно-штурмовых войск поздравляем всех украинских десантников.

Ежегодно 21 ноября Украина отмечает День Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Это очень важный вид войск, который находится в непосредственной близости к врагам и помогает вести наступательные действия. В день ДШВ в Украине поздравьте близких и друзей десантников. Церковным покровителем украинского десанта считается архангел Михаил - ему можно помолиться о защите наших воинов.

День ДШВ ВСУ - история праздника

До 2012 года эти войска назывались Аэромобильными, а с 2012 по 2017 года их называли Высокомобильными десантными войсками (ВДВ), как в России. В 2017 году командованием был проведен ребрендинг - войскам дали нынешнее название и назначили профессиональный праздник.

День десантно-штурмовых войск в Украине было решено отмечать 21 ноября в День архангела Михаила, которого считают главой небесного войска и покровителем Киева. В 2023 году церковь перешла на новый церковный календарь, и архангела Михаила теперь чтят 8 ноября. Но о переносе даты дня ДШВ не сообщалось.

Видео дня

Украинские десантники имеют бордовые береты, а их девизом является: "Завжди перші!". Часто десантников называют енотами - возможно потому, что эти животные умные, выносливые и действуют ночью, как и десантники. Именно поэтому воины ДШВ выбрали для себя такой символ.

Чем занимаются десантно-штурмовые войска Украины

Десантно-штурмовые войска занимаются такими задачами:

захват и удержание ключевых объектов в тылу врага во время парашютных операций;

охват сил противника;

сопровождение наступательных операций и быстрое прикрытие;

создание плацдарма в тылу противника;

штурм и захват зданий;

блокирование и уничтожение вражеского десанта;

выполнение специальных операций, таких как освобождение заложников, устранение вражеских лидеров и т.п.;

диверсионные задачи;

и многое другое.

Десантные части обладают высокой мобильностью и способны быстро перемещаться, обеспечивая гибкость и оперативность в действиях на театре боевых действий.

День ДШВ 2023 - поздравления и картинки

Уважаемые десантники, поздравляем вас с вашим праздником! Вы - элита ВСУ и гордость Украины. Вы всегда там, где тяжелее всего. Пусть ваши побратимы будут для вас надежной опорой, а поддержка близких вдохновляет вас. Слава Украине! Слава героям!

***

Поздравляем всех десантников Украины с военным праздником. Пусть архангел Михаил защищает вас с небес и проводит через тяжелые бои. Склоняемся перед вами за ваши подвиги. Вы - всегда первые!

***

С Днем десантных войск Украины. Украинский десант - наша гордость. Это смелые и грозные бойцы, которые вселяют ужас во врага. Мы точно знаем, что Украина победит и все вы вернетесь к любящим семьям. Вечная слава и вечная память десантникам, которые отдали жизни за Родину.

***

Поздравляем всех бордовых беретов - храбрых украинских десантников. В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, благосостояния и мирного неба над головой. Пусть в каждом бою вас охраняет небесный покровитель Михаил. Мы гордимся вами.

***

Поздравляем вас, всех украинских десантников, с профессиональным праздником – Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Дорогие воины, желаем вам крепкого здоровья, успеха в службе, побед и Божьего покровительства, а вашим семьям – мира и благополучия!

Вас также могут заинтересовать новости: