14 марта в День добровольцев мы чтим храбрых мужчин и женщин, которые встали на защиту Украины.

Ежегодно 14 декабря в Украине отмечают День добровольцев. Праздник учрежден, чтобы достойно почтить храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своими жизнями ради нашей Родины. К сожалению, немало добровольцев с 2014 года погибло за Украину. Особенно важно помнить об их подвигах день во время полномасштабной войны в Украине.

Дата Дня добровольца 14 марта выбрана в честь событий 2014 года. Добровольцы из Самообороны Майдана прибыли на военный полигон в Новых Петровцах. Из них сформировали первый добровольческий батальон, который брал участие в АТО.

Одним из самых известных добровольческих батальонов в наше время является полк "Азов", сформированный в мае 2014 года в Мариуполе. Также с февраля 2023 года в Украине начала формироваться "Гвардия наступления" - штурмовые бригады, которые набирают добровольцев для противостояния российской агрессии.

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Поздравления с Днем украинских добровольцев

Поздравляю всех мужчин и женщин - добровольцев в ВСУ! Пусть дома вас всегда ждут родные и дорогие сердцу люди. Желаем вам спокойного и мирного неба над головой. Мы помним подвиг погибших героев, ведь память всегда будет в наших сердцах. Они для нас пример мужества и любви к Украине!

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Поздравляю добровольцев с их праздником и желаю скорейшей победы Украины, чтобы все вы вернулись домой к своим семьям. Крепкого здоровья, надежных товарищей рядом и Божьей защиты!

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Поздравляю тебя с 14 марта - Днем добровольца Украины. Желаю силы и крепости духа, энергии и оптимизма, благополучия и спокойствия. Пусть жизнь будет наполнена приятными и позитивными эмоциями, и в ней будет место только миру и любви!

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Поздравляем украинских добровольцев! Слава украинским героям! Пусть дома вас всегда ждут и обязательно дожидаются. Вы наша гордость и честь! Пусть скорее наступит мир и безопасность в Украине! Пусть ваши руки держат руки любимых, а не оружие! И пусть на небе над вашей головой не будет ни облачка!

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Поздравляем добровольцев Украины с их праздником. Спасибо вам, герои! Желаю вам здоровья, мудрости, успехов! Чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже. Мы все ждем вас дома живыми и здоровыми! Мира, любви и счастья вам!

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Храбрый доброволец, поздравляю! Побольше тебе сил, хороших эмоций и здоровых родных! Оставайся всегда на связи! Слава Украине!

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Добровольцы в ВСУ - вы лучшие из лучших! Спасибо вам за каждый рассвет, который мы встречаем! Благодарим вас за мужество и верим в победу Украины!

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Поздравляю всех украинских добровольцев и желаю только одного - скорой победы Украины. Будьте целы и здоровы, берегите себя! Всё будет Украина!

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