В день дедушек стоит поздравить дорогого дедушку с его праздником и пожелать здоровья.

День дедушек - хороший повод сходить в гости к любимому деду, принести подарок и поинтересоваться, как его дела. Дедушке будет приятно получить внимание и заботу, ведь пожилые люди часто чувствуют себя одинокими.

В году есть несколько дат посвященных дедушке. Христиане чтят дедушек 26 июля, в день литургии в честь святой Анны и святого Иоакима - бабушки и дедушки Иисуса Христа. В Польше и некоторых других странах дедушек поздравляют 22 января. В Украине отмечают День бабушек и дедушек 28 октября, однако отдельного праздника только для дедушек нет.

Поздравления с Днем дедушек в стихах и прозе

Поздравляю, мой дедуля,

Видео дня

Ты во всем авторитет.

Я здоровья пожелаю

И активных, бодрых лет.

Ты мужчина настоящий,

Я всегда горжусь тобой.

Знаю, что всегда поддержишь

Сердцем добрым и рукой.

***

Для меня ты, дедушка,

Самый лучший дед!

Я желаю радости

И счастливых лет.

Как у молодого пусть

Будет организм.

Яркою, прекрасною

Будет твоя жизнь!

***

Здоровья деду пожелаю,

Удачи, бодрости и сил.

Его сегодня поздравляю,

Он это точно заслужил!

Счастливым будет и веселым

Любимый и родной мой дед.

Печали, горя пусть не знает

И проживет еще сто лет.

***

Дедушка, наш дорогой,

Милый, добрый и родной!

Поздравляем мы сейчас

Пожелания от нас:

Долгих лет, здоровья, счастья,

Разбегутся пусть ненастья,

Пусть ничто не огорчает,

Жизнь приятно впечатляет!

***

Для меня ты, дедушка,

Самый лучший дед!

Я желаю радости

И счастливых лет.

Как у молодого пусть

Будет организм.

Яркою, прекрасною

Будет твоя жизнь!

***

Дедушка, родной, с праздником тебя.

Ты самый лучший дедушка для меня.

Твои родные руки с детства охраняли.

Твои глаза родные все всегда прощали.

Будь здоров и счастлив, мой дедушка всегда.

Пусть года уходят, а ты живи всегда!

***

Дедушка, желаю счастья,

Чтоб припеваючи ты жил,

Чтобы не тронули напасти,

Чтобы всегда был полон сил.

Желаю чаще улыбаться

И обнимать своих родных.

И никогда не ошибаться

В своих решениях волевых.

***

Лучше деда не найти,

Счастья желаю я на пути,

Удачи, веселья, здоровья

И душевного раздолья!

Дивного тебе настроения,

Мечты осуществления,

Бодрости дедуля, достатка,

Чтоб жизнь шла лишь гладко!

***

Дедушка мой дорогой, я тебя поздравляю и искренне пожелать хочу оставаться всегда бодрым и весёлым, здоровым и крепким, мудрым и оптимистичным. Пусть каждый новый день тебе приносит радость, светлую надежду, великолепное настроение и чудесную удачу.

***

Дорогой дедушка, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть всегда энергичным и бодрым, весёлым и отзывчивым. Пусть общение с близкими людьми доставляет тебе только радость. А приятные воспоминания продлевают твою жизнь!

***

Дорогой дедушка, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы близкие и любимые люди всегда были рядом. Пусть глаза сияют от счастья. Желаю, чтобы дом твой был уютным и приветливым. Здоровья и счастья, гармонии в душе и в мыслях!

***

Поздравляю тебя, дорогой дедушка, желаю тебе крепкого здоровья, пусть тебя не касается беда, а в жизни будут только счастливые моменты. Желаю тебе прожить ещё долгую жизнь, чтобы достичь всех целей, которые были тобой когда-то запланированы.

Картинки и открытки с Днем дедушек

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