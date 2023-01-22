День дедушек - хороший повод сходить в гости к любимому деду, принести подарок и поинтересоваться, как его дела. Дедушке будет приятно получить внимание и заботу, ведь пожилые люди часто чувствуют себя одинокими.
В году есть несколько дат посвященных дедушке. Христиане чтят дедушек 26 июля, в день литургии в честь святой Анны и святого Иоакима - бабушки и дедушки Иисуса Христа. В Польше и некоторых других странах дедушек поздравляют 22 января. В Украине отмечают День бабушек и дедушек 28 октября, однако отдельного праздника только для дедушек нет.
Поздравления с Днем дедушек в стихах и прозе
Поздравляю, мой дедуля,
Ты во всем авторитет.
Я здоровья пожелаю
И активных, бодрых лет.
Ты мужчина настоящий,
Я всегда горжусь тобой.
Знаю, что всегда поддержишь
Сердцем добрым и рукой.
***
Для меня ты, дедушка,
Самый лучший дед!
Я желаю радости
И счастливых лет.
Как у молодого пусть
Будет организм.
Яркою, прекрасною
Будет твоя жизнь!
***
Здоровья деду пожелаю,
Удачи, бодрости и сил.
Его сегодня поздравляю,
Он это точно заслужил!
Счастливым будет и веселым
Любимый и родной мой дед.
Печали, горя пусть не знает
И проживет еще сто лет.
***
Дедушка, наш дорогой,
Милый, добрый и родной!
Поздравляем мы сейчас
Пожелания от нас:
Долгих лет, здоровья, счастья,
Разбегутся пусть ненастья,
Пусть ничто не огорчает,
Жизнь приятно впечатляет!
***
Для меня ты, дедушка,
Самый лучший дед!
Я желаю радости
И счастливых лет.
Как у молодого пусть
Будет организм.
Яркою, прекрасною
Будет твоя жизнь!
***
Дедушка, родной, с праздником тебя.
Ты самый лучший дедушка для меня.
Твои родные руки с детства охраняли.
Твои глаза родные все всегда прощали.
Будь здоров и счастлив, мой дедушка всегда.
Пусть года уходят, а ты живи всегда!
***
Дедушка, желаю счастья,
Чтоб припеваючи ты жил,
Чтобы не тронули напасти,
Чтобы всегда был полон сил.
Желаю чаще улыбаться
И обнимать своих родных.
И никогда не ошибаться
В своих решениях волевых.
***
Лучше деда не найти,
Счастья желаю я на пути,
Удачи, веселья, здоровья
И душевного раздолья!
Дивного тебе настроения,
Мечты осуществления,
Бодрости дедуля, достатка,
Чтоб жизнь шла лишь гладко!
***
Дедушка мой дорогой, я тебя поздравляю и искренне пожелать хочу оставаться всегда бодрым и весёлым, здоровым и крепким, мудрым и оптимистичным. Пусть каждый новый день тебе приносит радость, светлую надежду, великолепное настроение и чудесную удачу.
***
Дорогой дедушка, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть всегда энергичным и бодрым, весёлым и отзывчивым. Пусть общение с близкими людьми доставляет тебе только радость. А приятные воспоминания продлевают твою жизнь!
***
Дорогой дедушка, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы близкие и любимые люди всегда были рядом. Пусть глаза сияют от счастья. Желаю, чтобы дом твой был уютным и приветливым. Здоровья и счастья, гармонии в душе и в мыслях!
***
Поздравляю тебя, дорогой дедушка, желаю тебе крепкого здоровья, пусть тебя не касается беда, а в жизни будут только счастливые моменты. Желаю тебе прожить ещё долгую жизнь, чтобы достичь всех целей, которые были тобой когда-то запланированы.