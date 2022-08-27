Профессия "дальнобойщик" - сложная и ответственная, ведь водители часто уезжают в длительные рейсы, чтобы перевозить топливо, еду или промышленные изделия. Водители вынуждены ночевать в мотелях или гостиницах, а также питаться фаст-фудом или сомнительной едой в придорожных кафе.
Условия этой работы достаточно трудные, поэтому УНИАН предлагает уникальные поздравления для дальнобойщиков, от которых им будет тепло на душе.
День дальнобойщика в Украине - дата и история
День дальнобойщика ежегодно отмечается в последнюю субботу августа, в этом году праздник выпадает на 27 число. Точно неизвестно, когда именно возникло торжество и кто его учредил, но важно другое - идея проявлять уважение к представителям разных профессий, в том числе и этой, однозначно заслуживает внимания.
Праздник дальнобойщиков государственным не является, его отмечают водители по-своему, обычно, в кругу коллег. Также в эту дату руководство может выдать премию лучшим сотрудникам или подарить грамоту, отметив достижения в работе.
День дальнобойщика - картинки, поздравления и стихи
В День дальнобойщика прими
Мои от сердца поздравления,
Желаю ровных лишь дорог,
Всегда счастливого движения.
Пусть будет в радость каждый рейс
И ждут всегда с любовью дома,
Печаль, уныние в пути
Пусть никогда тебя не тронут.
Поздравляю с Днем дальнобойщика. Пусть любая дорога стелется гладкой лентой, пусть любая поездка будет благополучной и спокойной. Желаю силы, уверенности, мужества, выдержки, всегда хорошего настроения и доброй надежды на лучшее. Пусть дома ждет любимая семья, пусть близкие в тебя искренне верят, пусть в нужную минуту рядом будут надежные товарищи, пусть каждый день сулит тебе удачу и успех.
Покорителю всех расстояний -
Дальнобойщику в праздничный час
В стихотворном желаем послании,
Чтоб счастливой рекой жизнь лилась.
Мы желаем людей интересных,
И дороги спокойной, прямой,
Чтоб из длинных своих путешествий
Ты всегда возвращался домой!
С днём дальнобойщика тебя! Пусть на дорогах все будет благополучно, пусть не встречается никаких преград, пусть за окном будут красивые закаты и рассветы. Здоровья, терпения, бодрости и продуктивности, роста личностного и материального!
Дорога вьётся серой лентой
И убегает в горизонт,
Ты за рулём зимой и летом,
Баранку крутишь круглый год.
Всегда будь бодрым, дальнобойщик,
И за рулём не вздумай спать,
Пусть не случается поломок,
Гайцы не будут донимать!
Пусть море ярких впечатлений
Твоя работа принесёт,
И на дороге, непременно,
Любой на выручку придёт!
Поздравляю с самым увлекательным и оригинальным профессиональным праздником! Тысячи людей мечтают путешествовать и посмотреть мир, а для вас это просто работа. С днём дальнобойщика! Пусть зеленым светофором по жизни светит здоровье, любовь и счастье, а невзгодам всегда горит красный. Желаю, чтобы полоса благосостояния всегда была сплошная, желательно, двойная.