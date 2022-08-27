Когда отмечается день дальнобойщика в Украине и как лучше всего поздравить водителей - узнайте в материале УНИАН.

Профессия "дальнобойщик" - сложная и ответственная, ведь водители часто уезжают в длительные рейсы, чтобы перевозить топливо, еду или промышленные изделия. Водители вынуждены ночевать в мотелях или гостиницах, а также питаться фаст-фудом или сомнительной едой в придорожных кафе.

Условия этой работы достаточно трудные, поэтому УНИАН предлагает уникальные поздравления для дальнобойщиков, от которых им будет тепло на душе.

День дальнобойщика в Украине - дата и история

День дальнобойщика ежегодно отмечается в последнюю субботу августа, в этом году праздник выпадает на 27 число. Точно неизвестно, когда именно возникло торжество и кто его учредил, но важно другое - идея проявлять уважение к представителям разных профессий, в том числе и этой, однозначно заслуживает внимания.

Відео дня:

Праздник дальнобойщиков государственным не является, его отмечают водители по-своему, обычно, в кругу коллег. Также в эту дату руководство может выдать премию лучшим сотрудникам или подарить грамоту, отметив достижения в работе.

День дальнобойщика - картинки, поздравления и стихи

В День дальнобойщика прими

Мои от сердца поздравления,

Желаю ровных лишь дорог,

Всегда счастливого движения.

Пусть будет в радость каждый рейс

И ждут всегда с любовью дома,

Печаль, уныние в пути

Пусть никогда тебя не тронут.

Поздравляю с Днем дальнобойщика. Пусть любая дорога стелется гладкой лентой, пусть любая поездка будет благополучной и спокойной. Желаю силы, уверенности, мужества, выдержки, всегда хорошего настроения и доброй надежды на лучшее. Пусть дома ждет любимая семья, пусть близкие в тебя искренне верят, пусть в нужную минуту рядом будут надежные товарищи, пусть каждый день сулит тебе удачу и успех.

Покорителю всех расстояний -

Дальнобойщику в праздничный час

В стихотворном желаем послании,

Чтоб счастливой рекой жизнь лилась.

Мы желаем людей интересных,

И дороги спокойной, прямой,

Чтоб из длинных своих путешествий

Ты всегда возвращался домой!

С днём дальнобойщика тебя! Пусть на дорогах все будет благополучно, пусть не встречается никаких преград, пусть за окном будут красивые закаты и рассветы. Здоровья, терпения, бодрости и продуктивности, роста личностного и материального!

Дорога вьётся серой лентой

И убегает в горизонт,

Ты за рулём зимой и летом,

Баранку крутишь круглый год.

Всегда будь бодрым, дальнобойщик,

И за рулём не вздумай спать,

Пусть не случается поломок,

Гайцы не будут донимать!

Пусть море ярких впечатлений

Твоя работа принесёт,

И на дороге, непременно,

Любой на выручку придёт!

Поздравляю с самым увлекательным и оригинальным профессиональным праздником! Тысячи людей мечтают путешествовать и посмотреть мир, а для вас это просто работа. С днём дальнобойщика! Пусть зеленым светофором по жизни светит здоровье, любовь и счастье, а невзгодам всегда горит красный. Желаю, чтобы полоса благосостояния всегда была сплошная, желательно, двойная.

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