День автомобилиста 2024 Украина празднует в конце октября.

Ежегодно в конце октября в Украине свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и работники дорожной сферы. Называется он День автомобилиста и дорожника. Рассказываем, когда эта дата выпадает в 2024 году и кого поздравлять в этот день.

Когда День автомобилиста в Украине в 2024 году

История Дня автомобилиста берет свое начало со времен Союза. Но тогда он назывался День водителя, а отмечать его начали в 1980 году прошлого века.

Украинский День автомобиста отмечают с 1993 года, когда он получил статус государственного. Его объединили с праздником работников путевого хозяйства и назвали День автомобилиста и дорожника Украины.

Видео дня

День автомобилиста в Украине традиционно отмечают в последнее воскресенье октября (как и было ранее). В 2024 году это 27 октября.

С профессиональным праздником поздравляют не только тех, кто сидит за рулем, а также всех, кто связан с автомобильной и дорожной сферами:

водителей легкового, грузового и общественного транспорта;

дальнобойщиков;

механиков, автослесарей, монтажников;

конструкторов, инженеров и строителей дорог.

Всем, кто так или иначе связал свою жизнь с автотранспортом, традиционно желают безопасной езды, исправных автомобилей и легкой дороги.

Ранее мы публиковали календарь 2024 на ноябрь в Украине - праздники и выходные дни меяца.

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