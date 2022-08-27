День авиации Украины отмечается в последнюю субботу августа.

27 августа 2022 года Украина отмечает День авиации. Этот праздник посвящен как гражданской, так и военной авиации, которая защищает наш спокойный сон во время войны. В день авиации принято поздравлять всех работников авиационной промышленности, а также студентов летных школ и авиаучилищ.

Напомним, что 7 августа Украина отмечала День военно-воздушных сил, которые входят в состав авиации.

День авицаии Украины - история праздника

День авиации Украины был учрежден вскоре после обретения независимости, 16 августа 1993 года. Леонид Кравчук назначил праздник на последнюю субботу августа. В 1996 году был издан новый указ, который объединил дни военной и гражданской авиации. Дата Дня авиации всё также выпадала на последнюю субботу лета.

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Поздравления с Днем авиации 2022

С Днем авиации сегодня

Вас поздравляю от души,

Пусть покорятся вам просторы,

Красивы будут виражи.

Побед вам новых я желаю,

Пусть будет счастлива семья,

Чтоб ангел вас хранил в полете

Желаю нынче вам, друзья.

***

В Украине самолеты

Водят лучшие пилоты!

Всех, кто в небе, поздравляем,

Еще выше взмыть желаем!

***

Спокойно в небе всегда будет,

Ведь асы наши на посту.

С Днем украинской авиации я поздравляю,

Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,

Развитие в стране берет.

Чтоб каждый летчик бывал счастлив,

Достаток к каждому пускай придет.

***

Небо — небо голубое,

А для вас оно родное

Манит неба высота,

Неземная красота!

Пусть ревут себе моторы,

Поднимают в небо скоро,

За штурвал держись, пилот,

Пусть летит твой самолет!

***

Украинским авиаторам

Много хочется сказать!

Пусть на небе, нежно-матовом,

Будет радостно бывать!

Будьте смелыми, как кондоры,

И, как лебеди, горды!

И пусть ангелы-хранители

Берегут вас от беды!

***

У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник — день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легки, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

***

Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься бескрайним небом и звездами во тьме. Испытав это чувство, захочется ощутить его снова и снова. Пусть это желание сбывается всегда — чистого неба, мощных машин!

***

Поздравляю с Днём авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полёт проходит успешно, пусть каждый день несёт в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда хранит добрую надежду и любовь к родным.

Картинки с Днем Авиации Украины

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