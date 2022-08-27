27 августа 2022 года Украина отмечает День авиации. Этот праздник посвящен как гражданской, так и военной авиации, которая защищает наш спокойный сон во время войны. В день авиации принято поздравлять всех работников авиационной промышленности, а также студентов летных школ и авиаучилищ.
Напомним, что 7 августа Украина отмечала День военно-воздушных сил, которые входят в состав авиации.
День авицаии Украины - история праздника
День авиации Украины был учрежден вскоре после обретения независимости, 16 августа 1993 года. Леонид Кравчук назначил праздник на последнюю субботу августа. В 1996 году был издан новый указ, который объединил дни военной и гражданской авиации. Дата Дня авиации всё также выпадала на последнюю субботу лета.
Поздравления с Днем авиации 2022
С Днем авиации сегодня
Вас поздравляю от души,
Пусть покорятся вам просторы,
Красивы будут виражи.
Побед вам новых я желаю,
Пусть будет счастлива семья,
Чтоб ангел вас хранил в полете
Желаю нынче вам, друзья.
***
В Украине самолеты
Водят лучшие пилоты!
Всех, кто в небе, поздравляем,
Еще выше взмыть желаем!
***
Спокойно в небе всегда будет,
Ведь асы наши на посту.
С Днем украинской авиации я поздравляю,
Удачи пожелаю вашему крылу.
Пусть авиация и дальше,
Развитие в стране берет.
Чтоб каждый летчик бывал счастлив,
Достаток к каждому пускай придет.
***
Небо — небо голубое,
А для вас оно родное
Манит неба высота,
Неземная красота!
Пусть ревут себе моторы,
Поднимают в небо скоро,
За штурвал держись, пилот,
Пусть летит твой самолет!
***
Украинским авиаторам
Много хочется сказать!
Пусть на небе, нежно-матовом,
Будет радостно бывать!
Будьте смелыми, как кондоры,
И, как лебеди, горды!
И пусть ангелы-хранители
Берегут вас от беды!
***
У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник — день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легки, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!
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Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься бескрайним небом и звездами во тьме. Испытав это чувство, захочется ощутить его снова и снова. Пусть это желание сбывается всегда — чистого неба, мощных машин!
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Поздравляю с Днём авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полёт проходит успешно, пусть каждый день несёт в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда хранит добрую надежду и любовь к родным.