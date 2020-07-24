С Днем ангела Ольги – красивые стихотворные поздравления и красочные открытки
Ежегодно 24 июля верующие восточного обряда чтят память равноапостольной княгине Ольге, которая много сделала для принятия христианства на Руси.
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Крещение княгини состоялось в 957 году в Константинополе. В крещении она получила имя Елены - в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина.
Сегодняшняя дата – это день смерти княгини Ольги, то есть ее перехода в вечную жизнь с Христом. Поэтому все Ольги обязательно должны отмечать свои именины, и делать это с радостью.
УНИАН собрал лучшие поздравительные стихи, прозаические строки и яркие открытки для всех Ольг с их Днем ангела.
День ангела Ольги: поздравительные стихи и открытки
***
С Днем Ольги — княгини прекрасной!
Будь мудрой, красивой и властной.
Пускай твои в жизни решения
Верны будут все, без сомнения.
Пусть смотрят с восторгом мужчины,
Как будто сама ты — княгиня.
И пусть твоим главным богатством
Окажется женское счастье.
***
Оленька, красавица,
С праздником тебя!
Пусть всегда все ладится
И, не торопя,
Льется жизнь счастливая,
Полная чудес!
Ты живи, красивая,
Вот сейчас и здесь.
Пусть любовь опутает
Сердце лишь теплом,
И добро окутает
Твой прекрасный дом!
***
Хочу в день Ольги пожелать
Цвести, любить, творить, мечтать,
Быть всех добрей, мудрей и краше,
И всем дарить улыбку вашу!
Пусть ангел оградит от туч,
И каждый день пусть солнца луч
С небес вам дарит яркий свет,
Согреет и спасет от бед!
***
В этот день желаю, Оля,
Благ тебе и доброты.
Было счастье чтоб такое,
Как прекрасные цветы.
Ангел твой оберегает
И на верный путь ведёт.
Ольга светлая такая,
Пусть тебе во всём везёт!
***
Ольга, день сегодня твой,
Радость будет пусть с тобой!
Слезы никогда не лей,
Улыбайся веселей.
Жизнь тебя пусть бережет,
Бог в душе огонь зажжет.
Пусть исчезнут страх и боль,
Сердце счастью ты открой!
***
Оля, Олечка родная,
В этот день тебе желаю
Быть любимой и любить,
И красавицею слыть!
Чтобы в женском обаянии
Равных не было тебе,
Чтоб была ты самой яркой
И счастливой на Земле!
***
Светом озаренная,
Мудрой нареченная,
Оленька ясная,
Самая прекрасная!
Поздравляю с именинами!
Окруженною любимыми
Желаю тебе быть,
Жить и не тужить!
Золотую рыбку поймать,
С неба звездочку достать,
С удачей приносящей птицей
Навеки подружиться!
***
Ольга, дорогая, прими поздравления!
Живи всем на зависть, будь нежной и сильной!
Всегда будь счастливой, свободной, красивой!
И пусть защищает тебя ангел твой!
Друзья только лучшие будут с тобой!
С Днем ангела Ольги поздравления в прозе и картинках
***
Ольга-Оленька, в день твоих именин желаю оставаться прекрасным человеком, женщиной, подругой! Быть лучиком света в пасмурный день и радугой после дождя! Желаю, чтобы все в жизни получалось!
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Поздравляю с Днём Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!
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Всех Олечек поздравляем с днем Ольги! Искренне желаем, чтобы вы радовали нас своей красотой, удивляли своими талантами, силой мысли и вечной женской мудростью. Пусть все пути к счастью всегда будут для вас открыты, а мы с удовольствием будем о вас заботиться, радуясь вашим улыбкам!
***
Ольга, ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни появится еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения.
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