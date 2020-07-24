С Днем ангела Ольги – красивые стихотворные поздравления и красочные открытки

Искренние поздравительные строки и интересные открытки с именинами Ольги.

Ежегодно 24 июля верующие восточного обряда чтят память равноапостольной княгине Ольге, которая много сделала для принятия христианства на Руси.

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Крещение княгини состоялось в 957 году в Константинополе. В крещении она получила имя Елены - в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина.

Сегодняшняя дата – это день смерти княгини Ольги, то есть ее перехода в вечную жизнь с Христом. Поэтому все Ольги обязательно должны отмечать свои именины, и делать это с радостью.

УНИАН собрал лучшие поздравительные стихи, прозаические строки и яркие открытки для всех Ольг с их Днем ангела.

День ангела Ольги: поздравительные стихи и открытки

***

С Днем Ольги — княгини прекрасной!

Будь мудрой, красивой и властной.

Пускай твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.

Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Как будто сама ты — княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье.

***

Оленька, красавица,

С праздником тебя!

Пусть всегда все ладится

И, не торопя,

Льется жизнь счастливая,

Полная чудес!

Ты живи, красивая,

Вот сейчас и здесь.

Пусть любовь опутает

Сердце лишь теплом,

И добро окутает

Твой прекрасный дом!

***

Хочу в день Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть всех добрей, мудрей и краше,

И всем дарить улыбку вашу!

Пусть ангел оградит от туч,

И каждый день пусть солнца луч

С небес вам дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!

***

В этот день желаю, Оля,

Благ тебе и доброты.

Было счастье чтоб такое,

Как прекрасные цветы.

Ангел твой оберегает

И на верный путь ведёт.

Ольга светлая такая,

Пусть тебе во всём везёт!

***

Ольга, день сегодня твой,

Радость будет пусть с тобой!

Слезы никогда не лей,

Улыбайся веселей.

Жизнь тебя пусть бережет,

Бог в душе огонь зажжет.

Пусть исчезнут страх и боль,

Сердце счастью ты открой!

***

Оля, Олечка родная,

В этот день тебе желаю

Быть любимой и любить,

И красавицею слыть!

Чтобы в женском обаянии

Равных не было тебе,

Чтоб была ты самой яркой

И счастливой на Земле!

***

Светом озаренная,

Мудрой нареченная,

Оленька ясная,

Самая прекрасная!

Поздравляю с именинами!

Окруженною любимыми

Желаю тебе быть,

Жить и не тужить!

Золотую рыбку поймать,

С неба звездочку достать,

С удачей приносящей птицей

Навеки подружиться!

***

Ольга, дорогая, прими поздравления!

Живи всем на зависть, будь нежной и сильной!

Всегда будь счастливой, свободной, красивой!

И пусть защищает тебя ангел твой!

Друзья только лучшие будут с тобой!

С Днем ангела Ольги поздравления в прозе и картинках

***

Ольга-Оленька, в день твоих именин желаю оставаться прекрасным человеком, женщиной, подругой! Быть лучиком света в пасмурный день и радугой после дождя! Желаю, чтобы все в жизни получалось!

***

Поздравляю с Днём Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!

***

Всех Олечек поздравляем с днем Ольги! Искренне желаем, чтобы вы радовали нас своей красотой, удивляли своими талантами, силой мысли и вечной женской мудростью. Пусть все пути к счастью всегда будут для вас открыты, а мы с удовольствием будем о вас заботиться, радуясь вашим улыбкам!

***

Ольга, ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни появится еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения.

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