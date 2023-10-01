День ангела у Ирины выпадает несколько раз в году, один из них - в октябре.

Обладательницы популярного имени Ирина отмечают именины несколько раз в году. 1 октября по старому церковному календарю почитают святую мученицу Ирину Египетскую. Что пожелать на День ангела Ирины 2023 в октябре - найдите лучшее поздравление или красивую открытку в нашей подборке.

Именины у Ирины по церковному календарю - старому и новому

1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому непереходящие дни церковных праздников, в том числе дни памяти святых, сдвигаются на 13 дней раньше.

По старому и новому церковному календарю именины Ирины отмечают в такие дни:

Видео дня

12 января по старому стилю - 30 декабря по новому стилю;

16 января по старому стилю - 3 января по новому стилю;

26 февраля по старому стилю - 13 февраля по новому стилю;

7 марта по старому стилю - 22 февраля по новому стилю;

29 апреля по старому стилю - 16 апреля по новому стилю;

18 мая по старому стилю - 5 мая по новому стилю;

10 августа по старому стилю - 28 июля по новому стилю;

17 августа по старому стилю - 4 августа по новому стилю;

22 августа по старому стилю - 9 августа по новому стилю;

1 октября по старому стилю - 18 сентября по новому стилю.

Считается, что имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини - Эйрены и переводится как "мир", "спокойствие".

День ангела Ирины - поздравления

Ирина - красивое имя.

Решимости в детстве полна,

А в жизни - заступница мира,

Хорошая мать и жена.

Ириша, Иринка, Ирина...

Где ты, там уют и покой.

И многие в мире мужчины

Мечтают об Ире такой.

Будь счастлива, наша Ириша,

И радуй своей красотой.

И лучшей для всех оставайся

Ты дочкою, мамой, женой!

***

Поздравляю, дорогая Ирина! Пусть глаза искрятся от счастья. Пусть сердце ловит вдохновение от любви. Пусть жизнь играет яркими красками. Пусть судьба радует удачными днями. Желаю тебе, Ириша, здоровья, энергии, красоты, гармонии, любви, успешного саморазвития и самодостаточности.

***

Ира, Ирочка, Иришка,

Ты красотка хоть куда.

Греешь всех, как будто солнце,

Светишь ярко, как звезда!

Море счастья и улыбок,

Красоты и доброты,

В жизни избежать ошибок

И исполнить все мечты!

***

Ирина, наша зажигалка! Всегда с улыбкой на лице, всегда весела и жизнерадостна. Пусть любые преграды буду тебе ни по чем! Хорошего настроения, везения в жизни и любви! Свети, люби, будь счастлива! Живи в достатке, и озаряй все вокруг своей улыбкой!

***

Я желаю тебе, Ира,

Смеха, света, теплоты,

Чтобы близкие ценили,

Чтоб была успешной ты!

Пусть в объятиях согреет

Самый главный человек,

Все исполнятся надежды,

Чтоб была счастливей всех!

***

Прекрасная Ирина, милая Ирочка, поздравляю тебя! Желаю ромашек нежности и васильков надежды в поле твоей жизни, ярких лучей удачи и радужного сияния счастья на твоём пути. Будь неотразима в каждом дне и успешна в любом деле.

***

Интересная, Роскошная, Амбициозная. Будь всегда такой, Иришка. Поздравляю и желаю постоянного счастья. Ирина, пусть каждый день дарит тебе хорошее настроение и чудесные новости. Пусть каждый миг радует тебя и удивляет. Желаю, чтобы во всём тебе сопутствовала удача.

***

С праздником тебя, Ирина,

Желаю песен соловьиных.

Хранит пусть ангел с высоты.

Пусть огонек в глазах горит,

Улыбка на устах блестит.

Семья в объятиях согревает

И любовь в сердце проживает.

***

В этот чудесный день поздравляем с Днем ангела Ирину и желаем ей успехов во всех начинаниях, удачи, здоровья, любви и вдохновения. Пусть любая проблема решается быстро и безболезненно, а каждый новый день будет лучше предыдущего. Пусть сбываются желания, а близкие никогда не разочаровывают!

День ангела Ирины - открытки

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Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в октябре 2023 - календарь по дням.

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