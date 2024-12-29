В День ангела верующий может обратиться с молитвой к своему святому тезке, которого вспоминает церковь. А верующие родители нередко выбирают имя для ребенка из списка именин в дату рождения малыша. Тогда у мальчика или девочки появится свой ангел-хранитель.
Мы рассказали, кто отмечает именины сегодня по новому и старому календарям, и назвали значение имени каждого именинника. А также собрали красивые картинки, которые можно отправить близким именинникам.
У кого именины 29 декабря по новому стилю
Антон - имя родом из Древнего Рима, которое означает "вступать в бой" или "достойный похвалы".
Даниил - произошло от древнееврейского Даниэль - "божественный судья", "справедливый".
Лев - в честь одноименного животного.
Макар - от древнегреческого слова макариос, то есть "счастливый".
Анисия - в переводе с греческого - благотворная.
Арина - один из вариантов имени Ирина, что в переводе с греческого означает "мирная", "спокойная".
Мария - современная форма древнего еврейского имени Мирьям, что значит "любимая", "желанная".
У кого сегодня День ангела 29 декабря по старому стилю
Александр - произошло от древнегреческого имени Александрос, то есть "защитник людей".
Аркадий - образовано в честь области в Древней Греции - Аркадии.
Владимир - имя древнеславянского происхождения, которое означает "повелитель мира", "славный правитель".
Илья - современная форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Макар - от древнегреческого слова макариос, то есть "счастливый".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел - имя древнеримского происхождения, от латинского паулюс - "младший", "скромный".
Петр - от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень".
Семен - происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
София - в переводе с греческого - "мудрость".