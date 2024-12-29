29 декабря поздравьте с Днем ангела Софию, Марию и обладателей ещё нескольких имен.

В День ангела верующий может обратиться с молитвой к своему святому тезке, которого вспоминает церковь. А верующие родители нередко выбирают имя для ребенка из списка именин в дату рождения малыша. Тогда у мальчика или девочки появится свой ангел-хранитель.

Мы рассказали, кто отмечает именины сегодня по новому и старому календарям, и назвали значение имени каждого именинника. А также собрали красивые картинки, которые можно отправить близким именинникам.

У кого именины 29 декабря по новому стилю

Антон - имя родом из Древнего Рима, которое означает "вступать в бой" или "достойный похвалы".

Видео дня

Даниил - произошло от древнееврейского Даниэль - "божественный судья", "справедливый".

Лев - в честь одноименного животного.

Макар - от древнегреческого слова макариос, то есть "счастливый".

Анисия - в переводе с греческого - благотворная.

Арина - один из вариантов имени Ирина, что в переводе с греческого означает "мирная", "спокойная".

Мария - современная форма древнего еврейского имени Мирьям, что значит "любимая", "желанная".

У кого сегодня День ангела 29 декабря по старому стилю

Александр - произошло от древнегреческого имени Александрос, то есть "защитник людей".

Аркадий - образовано в честь области в Древней Греции - Аркадии.

Владимир - имя древнеславянского происхождения, которое означает "повелитель мира", "славный правитель".

Илья - современная форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Макар - от древнегреческого слова макариос, то есть "счастливый".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел - имя древнеримского происхождения, от латинского паулюс - "младший", "скромный".

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень".

Семен - происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

София - в переводе с греческого - "мудрость".

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