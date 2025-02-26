Среди именинников Иван, Анна, Николай и другие.

День ангела - это теплый православный праздник. Его празднуют по старому и новому стилю. Раньше он был приурочен к крещению ребенка, ведь тогда малыш получат ангельского защитника. Сейчас этот праздник совпадает с именинами. Ориентируясь на дату рождения ребенка, можно подобрать ему имя со значением.

Именины по новому церковному календарю

Анна (также по старому стилю) - эти женщины трудолюбивы, стойко переносят трудности и старательны.

Иван (также по старому стилю) - общительные люди, которые верят в справедливость. Они быстро реагируют, ответственны и хитры.

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Николай (также по старому стилю) - очень умный, самостоятельный человек, который часто принимает неожиданные решения.

Петр - носитель этого имени сильный и мужественный. Ради своей цели он готов на все.

Севастьян - значение имени греческого происхождения "уважать". Главной чертой этих мужчин является смелость. Они пробивные, импульсивные и любят внедрять новое.

Сергей - непредсказуемые, мужчины, которые часто действуют за пределами общества и морали. Они чрезмерно общительны, открыты для нового.

Ян - добрые, благородные, умеренные и интеллигентные мужчины, неисправимо оптимистичные.

Именинники по старому церковному календарю

Также именины в этот день и у людей из списка ниже.

Василий - жизнерадостный, светлый и бескорыстный человек, который имеет прекрасную память. Он любознателен, практичен и осмотрителен.

Вера - здравомыслящие и практичные женщины. Ключевыми для них являются здравый смысл и логика, они не терпят лжи и всегда ее распознают.

Владимир - этот человек доброжелательный, изобретательный и очень опрятный. Он хочет быть образцом и примером для других.

Евгений - эти мужчины верные друзья, с готовностью идут на компромиссы, сентиментальные и щедрые.

Зоя - теплая, добрая и жизнелюбивая женщина. Само ее имя означает "жизнь". Представительницы этого имени доверчивы, мечтательны и имеют покладистый характер.

Ирина - имеет двойственный и непостоянный характер. В один момент она добрая и сердечная, но в другой может стать резкой, эгоистичной и жесткой.

Михаил - любознательный и азартный человек. Его слабое место - эго и обидчивость. Хотя он добродушный, без проблем может постоять за себя.

Павел - имеет уравновешенный и спокойный характер. Это скромные, искренние и надежные мужчины, которым не свойственен эгоизм.

Светлана - общительная, светлая и легкая женщина. Часто преувеличивает свои способности и импульсивна.

Тимофей - этот мужчина тщательно выбирает друзей. Он с детства спокойный, уравновешенный и имеет небольшой круг общения.

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