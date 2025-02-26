День ангела - это теплый православный праздник. Его празднуют по старому и новому стилю. Раньше он был приурочен к крещению ребенка, ведь тогда малыш получат ангельского защитника. Сейчас этот праздник совпадает с именинами. Ориентируясь на дату рождения ребенка, можно подобрать ему имя со значением.
Именины по новому церковному календарю
Анна (также по старому стилю) - эти женщины трудолюбивы, стойко переносят трудности и старательны.
Иван (также по старому стилю) - общительные люди, которые верят в справедливость. Они быстро реагируют, ответственны и хитры.
Николай (также по старому стилю) - очень умный, самостоятельный человек, который часто принимает неожиданные решения.
Петр - носитель этого имени сильный и мужественный. Ради своей цели он готов на все.
Севастьян - значение имени греческого происхождения "уважать". Главной чертой этих мужчин является смелость. Они пробивные, импульсивные и любят внедрять новое.
Сергей - непредсказуемые, мужчины, которые часто действуют за пределами общества и морали. Они чрезмерно общительны, открыты для нового.
Ян - добрые, благородные, умеренные и интеллигентные мужчины, неисправимо оптимистичные.
Именинники по старому церковному календарю
Также именины в этот день и у людей из списка ниже.
Василий - жизнерадостный, светлый и бескорыстный человек, который имеет прекрасную память. Он любознателен, практичен и осмотрителен.
Вера - здравомыслящие и практичные женщины. Ключевыми для них являются здравый смысл и логика, они не терпят лжи и всегда ее распознают.
Владимир - этот человек доброжелательный, изобретательный и очень опрятный. Он хочет быть образцом и примером для других.
Евгений - эти мужчины верные друзья, с готовностью идут на компромиссы, сентиментальные и щедрые.
Зоя - теплая, добрая и жизнелюбивая женщина. Само ее имя означает "жизнь". Представительницы этого имени доверчивы, мечтательны и имеют покладистый характер.
Ирина - имеет двойственный и непостоянный характер. В один момент она добрая и сердечная, но в другой может стать резкой, эгоистичной и жесткой.
Михаил - любознательный и азартный человек. Его слабое место - эго и обидчивость. Хотя он добродушный, без проблем может постоять за себя.
Павел - имеет уравновешенный и спокойный характер. Это скромные, искренние и надежные мужчины, которым не свойственен эгоизм.
Светлана - общительная, светлая и легкая женщина. Часто преувеличивает свои способности и импульсивна.
Тимофей - этот мужчина тщательно выбирает друзей. Он с детства спокойный, уравновешенный и имеет небольшой круг общения.