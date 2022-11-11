День святой Анастасии отмечается 11 ноября и имеет немало запретов.

В православном календаре отмечают церковный праздник 11 ноября в честь преподобной мученицы Анастасии Римской. Эта святая считается покровительницей овец, а также помощницей женщин в труде. День Анастасии имеет немало народных обычаев и запретов.

Кто такая святая Анастасия - история жизни

Святая Анастасия родилась в знатной семье, но очень рано осиротела. Её забрали на воспитание в Римскую женскую христианскую общину. Она выросла красавицей и получала много мужского внимания, но всем отказывала.

Когда Анастасия стала взрослой, её вызвал к себе градоначальник. Она заявила, что верит в Христа и отказывается выходить замуж за богатого мужа. За это выставили в городе обнаженной. Потом девушка начала обличать градоначальника в грехах и за это её казнили. Христиане нашли и похоронили её тело.

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Традиции и обычаи в день Святой Анастасии

Святая Анастасия считается покровительницей овец и пастухов. Это очень удачный день для стрижки овец и изготовления шерстяной одежды. В давние времена женщины в этот день садились за пряжу и проводили целый день за рукоделием. В первую очередь пряли детские вещи, поскольку верили, что такая одежда защитит малыша от болезней.

День Анастасии очень удачен для женщин, которые хотят забеременеть. Зачатие сегодня скорее всего получится удачно. Также женщины в этот праздник могут помолиться у иконы святой о благополучной беременности и легких родах.

12 ноября можно освятить в церкви полотенце, которое в будущем возьмете на роды. Считается, что с таким оберегом роды пройдут легче.

Что нельзя делать 12 ноября

Запретов в этот праздник существует немного. В этот день нельзя:

бить, обижать и мучить животных;

ходить босиком;

прокалывать уши (раны будут долго заживать);

оставлять ребенка одного.

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