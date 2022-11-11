Как поздравить на День ангела Анастасии 11 ноября всех обладательниц этого имени - узнайте в материале УНИАН.

Верующие ежегодно отмечают день ангела Анастасии 11 ноября в честь мученицы Анастасии Римской. Она с трех лет жила в монастыре, а затем посвятила свою жизнь богу и отвергала любые предложения о замужестве. За отказ поклониться идолам и отречься от Христа ее казнили. УНИАН подскажет, как поздравить с Днем ангела Анастасии обладательниц этого имени.

Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 11 ноября 2022 отмечается, кроме этого.

Именины Анастасии - поздравления и открытки

В день святой Анастасии

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Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

Настенька, любимая,

С Днем Ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же крепкой верой, такой же невероятной силой, таким же верным терпением, такой же твёрдой непоколебимостью. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии.

Пускай тебе с небес, Анастасия,

Пошлют здоровье, много света и тепла.

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты счастливей, Настенька, была!

Прекрасного желаю настроения,

Чтоб ты, родная, пахла и цвела.

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

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