Называем лучшие идеи подарков на Николая для мальчиков и девочек.

Приближается День святого Николая 2023 - самый любимый праздник украинских детей. В этом году по новому стилю праздник отмечается 6 декабря. В эту волшебную ночь добрый святой Николай приносит подарки послушным детям. Даже во время полномасштабной войны он приезжает в Украину и дарит детям сказку.

Обычно дети сами знают, что хотят получить на праздник и пишут об этом в письме Николаю. Но если мальчику или девочке сложно сделать выбор, то родители могут помочь определиться, что подарить ребенку на Николая. О желаемом подарке стоит написать в письме Николаю, и он обязательно учтет пожелания ребенка.

Что можно попросить у Николая - идеи подарков

Подбирая подарок для ребенка, обязательно стоит учесть его пожелания и увлечения, а также финансовые возможности семьи. Рекомендуется также учесть современные тренды- часто детям хочется вещь, которая есть у других.

Видео дня

Предлагаем несколько идей, что подарить на Николая мальчику или девочке:

Книги . Это не только увлекательный, но и полезный для общего развития ребенка подарок. Ребенку младшего школьного возраста можно подарить книгу сказок, среднего возраста - энциклопедию. Хороший вариант того, что попросить на Николая ребенку 11 лет - это приключенческая книга, например, "Гарри Поттер" или "Полианна". Стоимость такого подарка - до 300 гривень.

. Это не только увлекательный, но и полезный для общего развития ребенка подарок. Ребенку младшего школьного возраста можно подарить книгу сказок, среднего возраста - энциклопедию. Хороший вариант того, что попросить на Николая ребенку 11 лет - это приключенческая книга, например, "Гарри Поттер" или "Полианна". Стоимость такого подарка - до 300 гривень. Детский микроскоп . Это очень интересный подарок для детей-иссследователей. Хороший вариант того, что подарить на Николая ребенку 8 лет и старше. Цены на прибор стартуют от 600 гривень.

. Это очень интересный подарок для детей-иссследователей. Хороший вариант того, что подарить на Николая ребенку 8 лет и старше. Цены на прибор стартуют от 600 гривень. Конструктор - универсальный подарок, который увлечет ребенка на многие часы. Малышам дарят конструкторы с крупными деталями, а для школьников главной мечтой является Lego. Стоимость подарка - от 300 гривень до пары тысяч.

- универсальный подарок, который увлечет ребенка на многие часы. Малышам дарят конструкторы с крупными деталями, а для школьников главной мечтой является Lego. Стоимость подарка - от 300 гривень до пары тысяч. 3D-паззл . Это одна из идей того, что попросить на Николая в 13 лет и старше. Более младшим детям такой подарок может быть не интересен. В магазинах можно найти 3D паззлы на любую тематику - динозавры, вертолеты, глобус, строения, машины, животные и многое другое. Стоимость подарка - 200-700 гривень.

. Это одна из идей того, что попросить на Николая в 13 лет и старше. Более младшим детям такой подарок может быть не интересен. В магазинах можно найти 3D паззлы на любую тематику - динозавры, вертолеты, глобус, строения, машины, животные и многое другое. Стоимость подарка - 200-700 гривень. Детский набор для творчества - подарок мечты для любого маленького творца. Ассортимент таких товаров огромен - раскраски, наборы для шитья, мыловарения, лепки из глины, бисероплетения, картины по номерам.

- подарок мечты для любого маленького творца. Ассортимент таких товаров огромен - раскраски, наборы для шитья, мыловарения, лепки из глины, бисероплетения, картины по номерам. Набор для экспериментов . Если в доме растет юный химик или будущий ученый - то это лучшая идея того, что попросить на Николая ребенку 9 лет и старше. Самые популярные в наше время наборы для фокусов, робототехники, химических опытов, археологии, опытов с кристаллами. За такой подарок придется заплатить 300-500 гривень.

. Если в доме растет юный химик или будущий ученый - то это лучшая идея того, что попросить на Николая ребенку 9 лет и старше. Самые популярные в наше время наборы для фокусов, робототехники, химических опытов, археологии, опытов с кристаллами. За такой подарок придется заплатить 300-500 гривень. Кукольный домик . Если раздумываете, что подарить на Николая девочке - это замечатальная идея. Многим мальчикам также будет интересно. Кукольный домик или румбокс - это мини-комната, которую можно собрать по инструкции и украсить по своему вкусу. Стоимость подарка в зависимости от размера колеблется от 600 до 2000 гривень.

. Если раздумываете, что подарить на Николая девочке - это замечатальная идея. Многим мальчикам также будет интересно. Кукольный домик или румбокс - это мини-комната, которую можно собрать по инструкции и украсить по своему вкусу. Стоимость подарка в зависимости от размера колеблется от 600 до 2000 гривень. Настольные игры . В детских магазинах продаются игры для детей разного возраста и с разными интересами. Часто выпускаются настольные игры по мотивам современных мультфильмов. В них ребенок сможет играть вместе с друзьями или с семьей. Самые простые игры стоят 200-300 гривень, более увлекательные - 500-700 гривень.

. В детских магазинах продаются игры для детей разного возраста и с разными интересами. Часто выпускаются настольные игры по мотивам современных мультфильмов. В них ребенок сможет играть вместе с друзьями или с семьей. Самые простые игры стоят 200-300 гривень, более увлекательные - 500-700 гривень. Сладости . Универсальный подарок для каждого ребенка - кто из малышей не любит сладкое? Родители, которые следят за здоровьем детей, могут подобрать специальные полезные лакомства. Также детям могут понравиться различные необычные и редкие сладости, например, молочные коктейли со вкусом шоколадных батончиков.

. Универсальный подарок для каждого ребенка - кто из малышей не любит сладкое? Родители, которые следят за здоровьем детей, могут подобрать специальные полезные лакомства. Также детям могут понравиться различные необычные и редкие сладости, например, молочные коктейли со вкусом шоколадных батончиков. Игрушки . Это самый популярный подарок на День святого Николая детям с самым широким ассортиментом. Дошкольникам можно подарить мягкие игрушки, более старшим детям - игрушечного персонажа из любимого мультфильма или игры. Девочки часто просят у Николая кукол и пупсов.

. Это самый популярный подарок на День святого Николая детям с самым широким ассортиментом. Дошкольникам можно подарить мягкие игрушки, более старшим детям - игрушечного персонажа из любимого мультфильма или игры. Девочки часто просят у Николая кукол и пупсов. Железная дорога . О таком подарке мечтают и многие взрослые, а дети будут в восторге. Яркие поезда и многоуровневые рельсы увлекут ребенка и его друзей на много часов. Стоит такая вещь недешево - от 800 до 3000 гривень.

После приобретения подарка Николаю остается только положить его под подушку, пока дитя спит. И тогда ночь с 5 на 6 декабря станет для ребенка действительно волшебной.

Вас также могут заинтересовать новости: