УНИАН назвал лучшие идеи того, что подарить маме на 8 марта, если у неё все есть.

Каждый год в Международный женский день украинцы поздравляют самых дорогих женщин в их жизни - матерей. И хоть выходной на 8 марта 2023 из-за военного положения в Украине отменяется, но получить подарок маме в любом случае будет приятно.

Что подарить на 8 марта женщине - вопрос непростой, а подобрать подарок для мамы ещё труднее. Ведь мамы часто отвечают, что у них всё есть и им ничего не нужно. УНИАН поможет вам подобрать полезный и приятный для любой мамы подарок.

Ранее мы писали, что в Украине могут отменить 8 марта, а вместо него ввести День украинской женщины 25 февраля в день рождения Леси Украинки.

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Что подарить на 8 марта маме

Если у мамы всё есть - подарок маме на 8 марта должен быть оригинальным и запоминающимся.

Сертификат на процедуры . Любой взрослой женщине будет очень приятно сходить на массаж, в СПА-салон или косметологические процедуры, особенно если мама много работает.

. Любой взрослой женщине будет очень приятно сходить на массаж, в СПА-салон или косметологические процедуры, особенно если мама много работает. Фотоальбом с семейными фотографиями . Его мама сможет просматривать в свободное время и радоваться, что у неё такая семья.

. Его мама сможет просматривать в свободное время и радоваться, что у неё такая семья. Книга - хороший подарок для женщины, у которой есть свободное время. Если вы не знаете, какую книгу выбрать - мы ранее называли лучшие книги для женщин.

- хороший подарок для женщины, у которой есть свободное время. Если вы не знаете, какую книгу выбрать - мы ранее называли лучшие книги для женщин. Лакомства - хорошая идея того, что подарить на 8 марта маме. Это может быть набор сладостей, тропических фруктов или мясных деликатесов.

- хорошая идея того, что подарить на 8 марта маме. Это может быть набор сладостей, тропических фруктов или мясных деликатесов. Гаджеты - прекрасный подарок для мамы, если позволяют средства. Можно подарить технику, которая облегчит жизнь маме, например, планетарный миксер, посудомойку или робот-пылесос.

- прекрасный подарок для мамы, если позволяют средства. Можно подарить технику, которая облегчит жизнь маме, например, планетарный миксер, посудомойку или робот-пылесос. Уютный подарок будет радовать маму каждый день. Это может быть теплый халат, милая ночнушка или забавные носки. Можно подарить маме футболку с принтом в виде семейной фотографии.

будет радовать маму каждый день. Это может быть теплый халат, милая ночнушка или забавные носки. Можно подарить маме футболку с принтом в виде семейной фотографии. Подарок для рукоделия поможет маме расслабиться и создать что-то красивое своими руками. Это может быть набор для вышивания или изготовления мыла, либо картина по номерам.

Если эти идеи вам не подходят или нет денег на хороший подарок - можно просто прийти к маме в гости с тортом, поздравить её и поговорить по душам. Это также будет отличным подарком, ведь многие матери хотели бы проводить больше времени со своими детьми.

Что подарить женщине на 8 марта

Если вы не знаете, что подарить на 8 марта женщине, которая не является вашей мамой (например, свекрови), то вот несколько идей:

упаковка сладостей или необычных угощений;

букет, если вам известно, что женщине нравятся цветы;

подарочный сертификат;

сертификат на поход к массажисту или косметологу;

полезный гаджет;

книгу;

подарочный набор косметики;

духи.

Если вам известны конкретные предпочтения женщины - можно подарить ей что-нибудь для хобби.

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