Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

28 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Ефрема Сирина. В народном календаре - Ефремов день. Чем известен святой, с какими молитвами к нему обращаются, традиции и запреты этого дня, а также что отмечают в православной церкви 28 января по старому стилю - рассказываем в материале.

28 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 января (10 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Ефрема Сирина, которого называют учителем покаяния.

Ефрем жил в IV веке в Месопотамии (ныне территория Ирака). Он был родом из семьи земледельцев, родители старались воспитать его благочестивым человеком. Но он, будучи юным, часто затевал ссоры, так как отличался тяжелым характером и даже сомневался в промысле Божьем, пока с ним не произошел один случай.

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Как-то Ефрема несправедливо обвинили в краже овец и на 70 дней посадили в тюрьму, где тоже сидели ложно обвиненные люди. Молодой человек не мог понять, почему невинны ожидают суда и как-то ночью услышал голос - тот велел ему вспомнить свои ранние прегрешения. Ефрем вспомнил и рассказал сокамерникам историю, как он выпустил из загона чужую корову и ее растерзали звери. Другие также начали вспоминать свои проступки. Далее случилось неожиданное: на суде Ефрема и всех невиновных оправдали, а нашли настоящих виновников преступлений. Молодой человек был настолько впечатлен, что вышел из тюрьмы, решил стать отшельником и ушел в горы, где практически все время молился и истолковывал священные писания. Почти 15 лет Ефрем провел в учениках у знаменитого подвижника святого Иакова, а также долгое время жил в монастыре близ города Едэсса в Сирии. Там он стал учительствовать, а каждую свою проповедь начинал обличением своих грехов.

Преподобный Ефрем стал автором многих молитв и песнопений, которые используются в церковном богослужении. Каждый день Великого поста читают его покаянную молитву, призывающую к духовному обновлению "Господи и Владыко живота моего...".

Праздник 28 января по старому стилю - день памяти преподобного Павла Фивейского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 15 января.

О чем говорят приметы на 28 января

По приметам дня судили, какими будут погода в ближайшее время и летом:

если день ветреный - сырым будет весь год;

лес почернел - жди тепла;

яркие звезды - к морозу, тусклые - к теплу;

ясный день выдался - лето будет жарким и сухим.

В народном календаре 28 января - праздник "Ефремов день", "Ефрем-ветродуй" и "Запечник". Ефрема в народе ассоциировали с домовым, "именины" которого отмечают также в этот день.

Что нельзя делать 28 января

Что сегодня нельзя делать:

злословить, ругаться, совершать неблаговидные поступки;

отказывать в помощи и милостыне;

обижать животных.

В народе считается очень дурной приметой этого дня убивать в доме любых насекомых: пауков, сверчков и даже тараканов - можно навлечь беды и несчастья. Запрещено также обижать кошек или других питомцев.

Что можно делать 28 января

В день памяти святого Ефрема хорошо покаяться в своих проступках, как это в свое время сделал сам святой, попросить у Господа прощения и у тех, кому доставили неприятности. К преподобному Ефрему Сирину обращаются, когда одолевают злоба и гнев, святого просят вразумить мужей, склонных распускать руки, молятся о мире в семье, доме и государстве.

В народе в этот день считается очень дурной приметой убивать в доме любых насекомых: пауков, сверчков и даже тараканов - можно навлечь в дом беды и несчастья. Нельзя обижать кошек или других питомцев - за это ждет наказание.

28 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Ольга, Фёдор.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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