28 января является датой нескольких украинских и международных праздников.

С сегодняшним днём связано немало интересных фактов и памятных дат. Мы детально рассказали, какой праздник 28 января наступает в Украине и в мире, как счастливо провести этот день и что строго запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Ефрема Сирина и святого Ефрема Киево-Печерского, а также преподобного Палладия. По старому стилю верующие чтят преподобного Павла Фивейского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и какие есть приметы торжества.

Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - День утверждения государственного флага. В эту дату 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый стяг одним из государственных символов страны. Сам флаг известен многие столетия - его использовал гетьман Иван Мазепа в Полтавской битве.

Видео дня

Из выдающихся украинских деятелей сегодня родились архитектор Анаталий Игнащенко, композитор Леонид Грабовский, тяжелоатлет Леонид Жаботинский, космонавт Леонид Каденюк, писательницы Алеся Мамчич и Богдана Матияш.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 28 января праздник Международный день защиты персональных данных. Его целью является поиск самых эффективных методов защиты личной информации и призыв к уважению чужой приватности.

Также в мире наступают сегодня праздник День сокращения выбросов углекислого газа, День конструктора Лего, Всемирный день безработных, День общественной активности, День открытия Антарктиды, Международный день мобилизации против ядерной войны.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились астроном Ян Гевелий, пианист Артур Рубинштейн, режиссер Фрэнк Дарабонт ("Зеленая миля", "Побег из Шоушенка"), актер Элайджа Вуд.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Ефремов день или Ефрем Ветродуй. В этот день очень полезным для здоровья считается печное тепло, поэтому наши предки грелись у зажженной печи. Святому Ефрему Сирину можно молиться о прощении грехов, утолении горя, мире в стране и семье.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя лениться, обманывать (ложь обязательно раскроется), обсуждать людей за спиной. К большому несчастью считается сегодня убивать насекомых и пауков в доме.

В сегодняшнюю дату известны такие погодные приметы:

если ночью ярко мерцают звезды, то ожидается похолодание;

северный ветер дует - к морозу;

ясный день сулит жаркий и сухой год;

если на протяжении дня постоянно меняются погодные условия, то остаток января будет переменчивым.

Погода 28 января будет по-весеннему теплой и с небольшой облачностью. Осадков ни в одной из областей не ожидается.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 28 января празднуют Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Игнат, Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.

По старому стилю праздник 28 января отметят обладатели имён Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Алена, Елена, Илона.

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